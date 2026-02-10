Los Olivos: capturan a suboficial que baleó a vecino que intentó calmar una discusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agente policial fuera de servicio dispara a vecino y lo deja entre la vida y la muerte. (Foto: Captura de YT/BDP)
Por Redacción EC

Un intento por evitar una violenta discusión terminó en un hecho de sangre la noche del domingo 8 de febrero en el distrito de Los Olivos. José Luis Campos (37), vecino de la urbanización Villa del Norte, fue baleado en el pecho por el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Segundo Benito Córdova López, luego de increparlo para que cesara un altercado de pareja que generaba disturbios en la zona.

