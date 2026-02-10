Los Olivos: capturan a suboficial que baleó a vecino que intentó calmar una discusión

Un intento por evitar una violenta discusión terminó en un hecho de sangre la noche del domingo 8 de febrero en el distrito de Los Olivos. José Luis Campos (37), vecino de la urbanización Villa del Norte, fue baleado en el pecho por el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Segundo Benito Córdova López, luego de increparlo para que cesara un altercado de pareja que generaba disturbios en la zona.

Según el testimonio de familiares y vecinos, el agente policial protagonizaba constantes escándalos en el sector. Al ser cuestionado por Campos cerca de las 11:00 p. m., Córdova López desenfundó su arma de fuego y disparó directamente contra la víctima, para luego huir del lugar a bordo de una motocicleta.

Suboficial dispara a civil tras discusión vecinal y enfrenta expulsión de la Policía. (Foto: Captura de YT/BDP)

El estado de salud de José Luis Campos es crítico y su pronóstico es reservado. Tras el ataque, se confirmó que perdió parte de uno de sus pulmones, por lo que permanece internado bajo cuidados intensivos. Sus familiares han solicitado de manera urgente ocho unidades de sangre tipo O+ para intentar estabilizarlo.

Tras el hecho, el general Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, descartó cualquier respaldo institucional al suboficial implicado. Indicó que se viene tramitando su separación definitiva y baja de la PNP por incurrir en actos incompatibles con la función policial. Asimismo, precisó que, al haber actuado fuera de servicio y bajo presunto estado de ebriedad, el Ministerio del Interior no le brindará defensa legal.

El caso es investigado por el Depincri de Los Olivos, que busca que el efectivo sea trasladado a un centro penitenciario en el más breve plazo. Ramírez señaló que corresponde que el suboficial sea apartado del servicio y puesto a disposición del sistema de justicia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la defensa del suboficial habría intentado justificar el ataque alegando que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que no recuerda haber disparado. Sin embargo, cámaras de seguridad del distrito captaron el momento del ataque, imágenes que resultan determinantes para la identificación y el proceso penal en su contra.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

