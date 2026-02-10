Presidente Jerí anuncia que este jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad ante el Conasec

El jefe de Estado, José Jerí, anunció hoy que este jueves 12 de febrero se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

El mandatario precisó que “eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones, pero lo importante es que contaremos con una herramienta actualizada, vigente y basada en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana”.

El paquete de decretos legislativos aprobado por el Consejo de Ministros incluye medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana. Foto: Andina.

En ese sentido, Jerí Oré sostuvo que el Gobierno no se restringirá en la adopción de las acciones que sean necesarias, apelando a su autonomía y soberanía, con el fin de tomar decisiones que permitan restablecer la tranquilidad en el país.

Seguridad ciudadana y Sunir

El presidente de la República también sostuvo señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana contempla otros planes vinculados a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) que verá se ejecute el adecuado principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios.

“La gran mayoría, y apelo a esa gran mayoría de trabajadores que antes pertenecían al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que hoy forman parte de SUNIR, es gente comprometida. Como los buenos somos más, debemos asumir el compromiso de apartar a los malos elementos”, indicó.

Sobre los bloqueadores de señales en los penales, Jerí dejó en claro que no todos cuentan con este dispositivo, debido a dificultades en la implementación de contratos identificadas por la actual gestión. También será Sunir la encargada de aligerar los aspectos burocráticos y administrativos para su adquisición.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El mandatario brindó estas declaraciones durante una visita de trabajo que realizó a la Comisaría PNP Santiago de Surco en donde se dio a conocer resultados del Megaoperativo de Control Territorial en Surco, ejecutado este 9 de febrero.