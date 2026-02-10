Presidente Jerí anuncia que este jueves se presentará el Plan Nacional de Seguridad ante el Conasec

Resumen

El mandatario José Jerí brindó estas declaraciones durante una visita de trabajo que realizó a la Comisaría PNP Santiago de Surco. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

El jefe de Estado, José Jerí, anunció hoy que este jueves 12 de febrero se presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

