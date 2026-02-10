Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS

Resumen

El volumen presenta una encuadernación en pasta de cuero. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Personal de Sunat-Aduanas junto a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (Mincul) recuperaron un libro que perteneció a Ana Grau, hermana del héroe nacional Miguel Grau, el cual pretendía salir del país de manera ilegal como parte de una encomienda con destino a la ciudad de Lisboa, en Portugal.

