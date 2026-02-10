Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS

Personal de Sunat-Aduanas junto a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (Mincul) recuperaron un libro que perteneció a Ana Grau, hermana del héroe nacional Miguel Grau, el cual pretendía salir del país de manera ilegal como parte de una encomienda con destino a la ciudad de Lisboa, en Portugal.

Las autoridades detectaron el objeto bibliográfico durante sus labores de inspección de mercancías en los almacenes de la empresa Alfosac, operadora del Terminal Marítimo del Callao.

¿Qué tenía el libro de la hermana de Miguel Grau?

El ejemplar recuperado contiene seis unidades bibliográficas impresas entre los años 1849 y 1856. Se trata de una publicación de temática religiosa cuyo primer título es “Trisagio Seráfico para venerar a la muy augusta y santa Trinidad”.

Además, tiene un empastado en cuero que le fue realizado en años posteriores a su impresión; en la portada figura el año “1860” y una dedicatoria que dice: “A Ana Grau. Su padre J. Manuel Grau”, inscripción que corresponde a la hermana y al padre de Miguel Grau, conocido como el “Caballero de los Mares”.

Tras su recuperación, el libro fue entregado a la Dirección de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad competente en la protección del patrimonio cultural bibliográfico, que realizará las acciones necesarias para su evaluación, conservación física y protección legal.

El Ministerio de Cultura invoca a la ciudadanía a colaborar activamente en la defensa y protección de nuestra preciada herencia cultural, comunicando cualquier hallazgo o atentado al patrimonio cultural mueble o inmueble, al celular y WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe, o ingresando a la plataforma virtual https://denunciaspc.cultura.gob.pe/