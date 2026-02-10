Polémica por albergue de congresista para niñas víctimas de violación: la historia detrás y el pedido de colectivos

Escuchar
Los cuestionamientos incrementaron cuando Jáuregui reveló que niñas de entre 10 y 13 años víctimas de violación son llevadas al albergue para seguir con la gestación y dar a luz.
Por Hernán Medrano Marin

La reciente difusión de unas imágenes que muestran a menores que fueron víctimas de violación sostener en brazos a sus hijos recién nacidos, junto a la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Legislativo, ha generado la indignación y el rechazo en varios sectores. Todas ellas pertenecen al refugio ‘Casa del Padre’, dirigido por un grupo evangélico que lidera la parlamentaria junto a su esposo, ambos pastores.

