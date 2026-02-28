Resumen

Comisión de Ética pone en agenda casos de exposición de menores y presunta falta contra trabajador del SAT.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso sesionará este lunes 2 de marzo para evaluar, entre otros puntos, las denuncias contra las congresistas Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz, según la agenda oficial correspondiente a la décima sesión ordinaria del período anual 2025-2026.

