Resumen

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El informe consultivo de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por José Marcelo Salazar (Ahora Nación), concluyó que no resulta viable otorgar facultades al Ejecutivo para legislar durante 120 días en ocho materias ante la falta de sustento y “articulación normativa”.

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