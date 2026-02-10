Ancón: denuncian que camiones de carga destruyen parte del malecón

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ancón: vecinos reclaman destrucción de parte del malecón. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Vecinos de Ancón se encuentran indignados ya que camiones de carga están destruyendo una parte del malecón debido a un desvío de parte de la municipalidad por obras de remodelamiento de un parque.

