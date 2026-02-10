Ancón: denuncian que camiones de carga destruyen parte del malecón

Vecinos de Ancón se encuentran indignados ya que camiones de carga están destruyendo una parte del malecón debido a un desvío de parte de la municipalidad por obras de remodelamiento de un parque.

Imágenes muestran a los pesados vehículos que se dirigen al Muelle de Pescadores de Ancón a toda hora. Además, la incomodidad también es causada por las constantes sirenas, alarmas y cláxones.

“El malecón está totalmente destrozado y con huecos otra vez. Hay baches que pueden causar accidentes”, indicó una vecina.

¿Cuándo culminarán las obras?

Es de conocimiento que las obras de mejoramiento en el parque, que han causado estos reclamos, culminarán esta semana y la inauguración será el sábado 14 del presente mes.

Sin embargo, los vecinos precisaron que no podrán hacer uso de sus cocheras ya que allí se instalará un estrado para dicho evento, lo cual vuelve a generar malestar entre los residentes y veraneantes.

En Ancón, los residentes dijeron a América Noticias que solo piden algo básico y legítimo: que el parque se abra como un lugar pensado verdaderamente para la comunidad y que el malecón deje de soportar un flujo vehicular que jamás debió tener.