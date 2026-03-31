El Gobierno del Perú, a través de Proinversión, suscribió el contrato con la empresa Junefield (Holdings) Limited para así desarrollar el Parque Industrial de Ancón (PIA) con una inversión de más de US$ 1 200 millones y siendo uno de los proyectos más importantes del país.

Esta obra además de generar empleo y promover la inversión, atraerá empresas y espera convertir Lima Norte en un hub logístico e industrial.

El Puerto Industrial de Ancón se encamina a convertir Lima Norte en un hub logístico e industrial. Foto: Gob.pe

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Se desarrollará en un área de más de 1.300 hectáreas y permitirá ordenar el crecimiento industrial con espacios diseñados para la producción, la innovación y los servicios. Asimismo, se proyecta la instalación de más de 230 empresas de distintos sectores, generando alrededor de 120 mil empleos y fortaleciendo las exportaciones del país.

El Parque Industrial de Ancón es concebido como el primer “puerto seco” del Perú, facilitará el movimiento de mercancías al estar conectado con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, los puertos del Callao y Chancay, y la red vial nacional, que permitirá reducir costos logísticos y mejorando la competitividad de las empresas.

Durante el evento estuvieron autoridades del Ejecutivo, entre ellas el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, quienes destacaron el impacto del proyecto en el fortalecimiento de la producción nacional y la generación de nuevas oportunidades para la industria.

“Este proyecto refleja el momento que vive el país en materia de inversión. Hoy no solo estamos destrabando iniciativas, sino poniendo en marcha megaproyectos que generarán empleo, atraerán empresas y dinamizarán la economía. Proinvesión está liderando una cartera que ya muestra resultados concretos en sectores clave, consolidando un trabajo técnico que se traduce en desarrollo para todos los peruanos”, señaló el presidente ejecutivo de Proinversión.