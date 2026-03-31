Resumen

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Se proyecta la instalación de más de 230 empresas de distintos sectores, generando alrededor de 120 mil empleos. Foto: GEC
Se proyecta la instalación de más de 230 empresas de distintos sectores, generando alrededor de 120 mil empleos. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Gobierno del Perú, a través de Proinversión, suscribió el contrato con la empresa Junefield (Holdings) Limited para así desarrollar el Parque Industrial de Ancón (PIA) con una inversión de más de US$ 1 200 millones y siendo uno de los proyectos más importantes del país.

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