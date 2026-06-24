Este miércoles 24 de junio de 2026, los conductores peruanos vuelven a mirar con atención los paneles de las estaciones de servicio y la app Facilito para decidir dónde llenar el tanque. De acuerdo con la información recogida en base a los datos oficiales de Osinergmin, los precios del gasohol regular, gasohol premium y diésel B5 S-50 se mantienen en niveles elevados, aunque con diferencias de varios soles por galón entre un distrito y otro. El GNV y el GLP, por su parte, continúan como las alternativas más económicas por unidad energética, pero también registran variaciones dependiendo de la zona del país.

Gasolina y gasohol hoy en Lima y regiones

En Lima Metropolitana, el gasohol regular de 90 octanos presenta hoy un precio mínimo de S/ 16,68 y un máximo de S/ 22,85 por galón, según la información publicada en la plataforma Facilito y recopilada por Infobae. El gasohol premium, orientado a motores que requieren mayor desempeño (95-97 octanos), se vende entre S/ 17,48 y S/ 23,99 por galón en las distintas estaciones de la capital. Estos rangos evidencian una brecha de más de S/ 6 entre el grifo más barato y el más caro para el mismo tipo de combustible.

Por distritos, San Juan de Lurigancho aparece entre las zonas con gasolina más económica, donde el gasohol regular se puede encontrar desde S/ 16,60 por galón; en Villa El Salvador, los precios arrancan en torno a S/ 17,39. En cambio, distritos como Los Olivos muestran valores más altos, con rangos que van aproximadamente de S/ 18,15 a S/ 21,99 para el mismo combustible. Fuera de Lima, en Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en algunos establecimientos, reflejando el impacto de mayores costos logísticos y menor competencia.

Diésel B5 y combustibles alternativos (GNV y GLP)

El diésel B5 S-50 UV, principal combustible del transporte público urbano y de la carga pesada, registra hoy precios que oscilan entre S/ 18,89 y S/ 25,19 por galón en estaciones de Lima y Callao, de acuerdo con Facilito. En regiones como Cusco, el diésel se vende entre S/ 19,67 y S/ 23,49, mientras que en otras ciudades del sur y oriente las cifras también se ubican en la parte alta del rango nacional. Esta diferencia regional se atribuye a costos de transporte, competencia y ubicación geográfica.

Aunque la nota de Infobae se centra más en gasolina y diésel, reportes previos y cuadros de La República muestran que el GNV se mantiene como el combustible más barato por unidad, con precios en varias ciudades en torno a S/ 1,90 – S/ 2,50 por m³, mientras que el GLP vehicular suele moverse en un rango aproximado de S/ 7 a S/ 11 por galón, según región y tipo de estación. En ciudades como Piura, Tacna o Arequipa, las tablas de marzo de 2026 muestran GLP entre S/ 8,99 y S/ 10,99 y diésel por encima de S/ 22,90, lo que da una referencia de cómo se han mantenido los niveles en el interior del país.

Cómo consultar el precio exacto de GNV, GLP, diésel y gasolina

Dado que los precios cambian con frecuencia y pueden variar varios soles entre grifos de un mismo distrito, Osinergmin recomienda a los usuarios usar la plataforma Facilito, disponible en versión web y app móvil. Allí se puede filtrar por tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP), ciudad y distrito, y luego ver un listado completo de estaciones con el precio actualizado por galón o m³ y la fecha de vigencia.

El proceso es sencillo: se ingresa a Facilito de Osinergmin o a la aplicación, se selecciona el tipo de combustible y la región, y el sistema muestra de inmediato los puntos de venta autorizados, ordenados por precio o por distancia. De esta forma, un taxista, un conductor de aplicativo o cualquier usuario puede elegir abastecerse en el grifo más conveniente y evitar pagar de más por el mismo producto.

Factores que explican las diferencias de precio

Especialistas consultados por medios como La República e Infobae señalan que las diferencias en los precios de los combustibles responden a varios factores combinados. Por un lado, los costos internacionales del crudo y derivados marcan una tendencia de fondo, influida por conflictos geopolíticos, decisiones de la OPEP+ y variaciones en la demanda global. Por otro, hay elementos internos como el tipo de proveedor (refinerías como Petroperú o importadores privados), la estructura de costos de cada estación, la carga tributaria y la intensidad de la competencia en cada zona.

A ello se suma la logística de transporte y almacenamiento: estaciones ubicadas en zonas alejadas de los puntos de despacho o en regiones de difícil acceso suelen trasladar estos costos adicionales al consumidor final. La dispersión de precios que hoy se observa entre Lima y regiones como Cusco, Piura o Tacna obedece precisamente a esa combinación de factores internacionales y locales.

¿Qué puede hacer el usuario frente a estos precios?

En un contexto de combustibles caros y alta dispersión de precios, los expertos recomiendan al conductor comparar antes de cargar, verificar siempre la fecha de actualización en Facilito y evitar abastecerse por impulso en la primera estación que encuentra, sobre todo en rutas urbanas con varias alternativas cercanas. También sugieren revisar periódicamente el rendimiento del vehículo, la presión de las llantas y los hábitos de manejo, ya que un estilo de conducción más eficiente puede traducirse en un menor consumo por kilómetro, independientemente del combustible utilizado.

Finalmente, para quienes tienen la posibilidad de elegir, evaluar el salto a GNV o GLP vehicular puede ser una estrategia de ahorro a mediano plazo, aunque esto implica una inversión inicial en conversión y considerar aspectos como la seguridad, la disponibilidad de estaciones y las políticas locales sobre estos combustibles. Mientras tanto, la herramienta más inmediata que tiene el usuario a mano para enfrentar los precios de hoy es la información: saber cuánto cuesta el GNV, el GLP, el diésel y la gasolina en cada distrito, y usar ese dato para cuidar el bolsillo cada vez que llega el momento de llenar el tanque.

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