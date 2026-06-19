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Así se vería el Anillo Vial Periférico de Lima. Imagen: ProInversión
Así se vería el Anillo Vial Periférico de Lima. Imagen: ProInversión
Por Diego Aquino Pedraza

El Anillo Vial Periférico, considerado uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos para Lima y Callao en las últimas décadas, avanza en una etapa clave de preparación. La futura autopista urbana de 35 kilómetros busca transformar la movilidad en la capital al conectar zonas que hoy demandan largos tiempos de desplazamiento y articular los principales sistemas de transporte masivo del país.

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