Los Olivos: vecino recibe un disparo en el pecho al intervenir en una discusión de pareja

Un ciudadano vecino de Los Olivos resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en el pecho cuando intentó apaciguar una discusión de pareja en los exteriores de un inmueble ubicado en el jirón Río Blanco. El hecho ocurrió en la noche del último domingo 8 de febrero.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, difundidas por América Noticias, se aprecia como la víctima, vestida con un short negro y polo blanco, sale de su vivienda y se dirige a la pareja pidiéndole que no haga ruido.

De inmediato y sin mediar palabra alguna, el atacante, un suboficial de segunda de la Policía Nacional identificado como Segundo Benito Córdova López, saca su arma de fuego y realiza el disparo. El vecino cayó herido en la vereda ante la mirada de la pareja.

Segundo después, el atacante sube a su moto y se va del lugar, dejando solos a la mujer y al herido tendido en el piso.

En el parte policial se indica, según América Noticias, que el agente involucrado en este caso habría estado en condiciones de ebriedad, mientras que los testigos señalan que el agresor era recurrente en la zona y las peleas entre la pareja eran constantes.

La víctima, un comunicador de 37 años cuya familia pidió mantener su identidad en reserva, fue trasladada a la clínica Jesús del Norte para ser atendida. Familiares informaron que necesitan ocho unidades de sangre tipo O+ para que el herido pueda ser intervenido del pulmón.

Asimismo, pidieron a las autoridades que realicen con celeridad las investigaciones del hecho y se sancione de manera ejemplar al autor del disparo.

