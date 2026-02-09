Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El hecho ocurrió en la noche del último domingo 8 de febrero. El atacante es un suboficial de segunda de la Policía | Captura América Noticias
El hecho ocurrió en la noche del último domingo 8 de febrero. El atacante es un suboficial de segunda de la Policía | Captura América Noticias
Por Redacción EC

Un ciudadano vecino de Los Olivos resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en el pecho cuando intentó apaciguar una discusión de pareja en los exteriores de un inmueble ubicado en el jirón Río Blanco. El hecho ocurrió en la noche del último domingo 8 de febrero.

Los Olivos: vecino recibe un disparo en el pecho al intervenir en una discusión de pareja
Policiales

Los Olivos: vecino recibe un disparo en el pecho al intervenir en una discusión de pareja

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, ‘El Monstruo’
Policiales

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, ‘El Monstruo’

La Victoria: disparan contra local comercial frente a Cánepa durante la madrugada
Policiales

La Victoria: disparan contra local comercial frente a Cánepa durante la madrugada

El Monstruo: Erick Moreno pide perdón a sus víctimas y afirma haber estado “esclavizado por el diablo”
Policiales

El Monstruo: Erick Moreno pide perdón a sus víctimas y afirma haber estado “esclavizado por el diablo”