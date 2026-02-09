Cieneguilla: Policía captura a 25 presuntos integrantes de una banda criminal en una casa de campo

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Policía captura a 25 presuntos integrantes de una banda criminal en una casa de campo de Cieneguilla. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó a 25 presuntos integrantes de una banda criminal durante un operativo realizado en una casa de campo ubicada en Cieneguilla, en el distrito de La Molina. Los sujetos fueron intervenidos mientras participaban en una fiesta dentro del inmueble.

Lima

