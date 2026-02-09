Cieneguilla: Policía captura a 25 presuntos integrantes de una banda criminal en una casa de campo

La Policía Nacional del Perú capturó a 25 presuntos integrantes de una banda criminal durante un operativo realizado en una casa de campo ubicada en Cieneguilla, en el distrito de La Molina. Los sujetos fueron intervenidos mientras participaban en una fiesta dentro del inmueble.

Según las autoridades, los detenidos pertenecerían a la organización delictiva denominada “Los Insoportables de Santa Anita”, dedicada a robos bajo la modalidad del falso colectivo en Lima.

Manuel Lozada, director nacional de la unidad de investigación criminal, informó que el lugar era utilizado como un búnker para planificar delitos y organizar reuniones. Durante la intervención se hallaron armas de fuego, explosivos, droga y otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

“¿Por qué delitos estamos deteniéndolos? Por delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de alma de fuego, de material explosivo, granadas, por delito contra la salud pública, droga, por receptación o robo de los celulares, puede ser (también) por ‘colectivo bamba’, ahí están dos vehículos mayores incautados. Entonces esta intervención está en pleno proceso y nuestros detectives van a hacer una investigación prolija y estamos seguros que vamos a encontrar mayores resultados”, dijo Lozada.

Policía captura a 25 presuntos integrantes de una banda criminal en una casa de campo de Cieneguilla. (Foto: PNP)

Entre los detenidos figuran 18 ciudadanos venezolanos, seis peruanos y un colombiano, además de tres menores de edad. Todos fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.

La PNP también incautó 26 celulares presuntamente robados, tarjetas bancarias de posibles víctimas y dos vehículos que serían utilizados para cometer asaltos bajo la modalidad de transporte informal.