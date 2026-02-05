Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile

En la zona de Huandoy, en Lima Norte, distrito de Comas, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Edgar Junior Trujillo Ortiz, quien era buscado por la Interpol Chile por haber presuntamente participado en el homicidio de Javier Escobar Azocar, un ciudadano chileno, el pasado 8 de junio de 2020.
