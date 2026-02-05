Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile

En la zona de Huandoy, en Lima Norte, distrito de Comas, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Edgar Junior Trujillo Ortiz, quien era buscado por la Interpol Chile por haber presuntamente participado en el homicidio de Javier Escobar Azocar, un ciudadano chileno, el pasado 8 de junio de 2020.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigaciones de Homicidios, indicó que la detención fue resultado de un trabajo articulado con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Además, precisó que el detenido se encuentra bajo custodia y ahora deberá pasar por los exámenes médicos y de ley obligatorios. Luegoserá trasladado a la frontera para su expulsión del país y posterior entrega a las autoridades chilenas.

¿Cómo ocurrió el homicidio que se le imputa?

Hace seis años, Javier Escobar Azocar fue asesinado en su propia vivienda en la ciudad de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago. Peritos de la Policía chilena indicaron que el fallecido recibió múltiples golpes y disparos por parte de sus agresores.

Trujillo Ortiz fue señalado por las autoridades chilenas como uno de los posibles involucrados, por lo que huyó salió del país. Ante esto se activó una alerta internacional con el fin de ubicarlo y detenerlo fuera de Chile.

Asesinatos en Perú: cifras

En el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024

Lima tuvo su primer fin de semana del 2026 de terror, ya que se registraron más de 10 asesinatos en distintos puntos de la capital. Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y bajo la modalidad del sicariato.