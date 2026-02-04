Por Hernán Medrano Marin

Las coordinaciones para la llegada del Papa León XIV al Perú van por buen camino. Y es que el Gobierno confirmó que ha hecho una invitación oficial al Sumo Pontífice para que visite pronto nuestro país. La carta formal fue enviada al Vaticano el 7 de enero pasado, obteniendo una respuesta favorable de la Santa Sede.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Esto es lo que tendría que pasar para que el Papa León XIV visite el Perú
Sucesos

Esto es lo que tendría que pasar para que el Papa León XIV visite el Perú

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS
Lima

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS

El futuro del Gobierno Regional del Callao: Ciro Castillo-Rojo y los escenarios que llevan al límite a los chalacos
Sucesos

El futuro del Gobierno Regional del Callao: Ciro Castillo-Rojo y los escenarios que llevan al límite a los chalacos

Gobierno disuelve el INPE y crea la SUNIR para reformar el sistema penitenciario
Sucesos

Gobierno disuelve el INPE y crea la SUNIR para reformar el sistema penitenciario