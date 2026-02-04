Esto es lo que tendría que pasar para que el Papa León XIV visite el Perú

“Sí, la invitación oficial ya se ha hecho. El Papa tiene en sus manos la invitación formal que se envió el 7 de enero y ha sido reiterada por el presidente Jerí. Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el Papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país”, indicó el canciller Hugo de Zela, en entrevista con El Comercio días atrás.

Si bien la fecha concreta del viaje aún no se encuentra definida, las comunicaciones mantenidas con el Vaticano apuntan a que el Papa León XIV estaría en territorio nacional en este 2026.

Cabe mencionar que Robert Prevost mantiene una estrecha relación con el Perú, donde fue misionero y obispo de Chiclayo por más de 20 años. Si bien nació en Nueva York (Estados Unidos), se nacionalizó peruano y ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera al Perú su hogar espiritual.

Hace unos días, inauguró y bendijo una estatua de Santa Rosa de Lima y un mosaico de la Virgen María, que reúne diversas advocaciones veneradas en nuestro país. Ambos han sido instalados en los Jardines del Vaticano.

Lo que tiene que pasar: paso por paso

Iván Rivarola Ganoza, director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Autónoma del Perú, indicó a El Comercio que la posible llegada del Sumo Pontífice al Perú no es el consecuencia de una invitación aislada, sino un proceso institucional y pastoral del más alto nivel. Precisó que se trata de una invitación de suma importancia, a fin de que el Papa realice tanto una visita de Estado como una visita apostólica, como jefe del Estado Vaticano y líder de la Iglesia Católica, respectivamente.

“Esta invitación fue hecha a través de la Cancillería de la República en coordinación con la Conferencia Episcopal Peruana. La misma debe expresar no solo el interés político, sino también las diversas razones pastorales y el contexto en el que se desarrollaría esta visita. Luego de haber recibido la la invitación, el Vaticano tiene que evaluar la pertinencia y sobre todo su viabilidad, considerando la agenda tan compleja que tiene el Papa. Otro aspecto importante a evaluar es la situación del país, las condiciones de seguridad, la estabilidad social y el impacto pastoral de una visita del Santo Padre“, detalló.

Rivarola explicó que si la solicitud de una visita es aceptada, se inicia una fase de coordinación que es bastante compleja, que involucra a los representantes de la Santa Sede, a los representantes de la Iglesia peruana y a los representantes del Estado peruano con el propósito de definir fecha, lugares, actividades, logística, seguridad y una serie de aspectos muy importantes. Si bien una visita papal siempre es posible, señaló que depende justamente de que las condiciones sean las más adecuadas. Entonces, todo este proceso tiene que ser coordinado de manera conjunta.

“El Estado formula la invitación oficial, pero sobre todo debe garantizar las condiciones de seguridad y condiciones logísticas para que se lleve a cabo la visita. Mientras que la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, aporta más la parte de discernimiento pastoral y la organización eclesial. Para que esto se concrete se debe alinear la voluntad pastoral del Papa, la invitación institucional del país y las condiciones adecuadas en todo sentido de la palabra para que sea una visita fructífera. Es el resultado de un proceso tripartito en el que cada actor cumple un rol claramente definido", refirió.

Por su parte, Veronique Lecaros, jefa del Departamento de Teología de la PUCP, dijo a El Comercio que no hay que olvidar el doble estatuto que posee en Papa, al ser un jefe de Estado y un líder religioso. Por tanto, los protocolos son los mismos que se dan cuando, por ejemplo, un presidente visita a otro en su país. “Es un jefe de Estado, en este caso del Vaticano, que visitará a otro jefe de Estado. Por lo que se le trata como tal. Y además, es el líder de una institución religiosa”, comentó.

En tanto, sobre el desarrollo de la visita, la experta comentó que en este caso ocurre algo particular, que es que el Papa León XIV conoce muy bien al Perú ya que ha vivido aquí, es peruano. Por consiguiente, dijo que habrá que ver cuáles serían sus prioridades, el foco de su visita, teniendo en cuenta también que desde su pontificado hay un enfoque propio que se va a priorizar.

“Si bien nosotros vemos su llegada desde nuestra perspectiva, desde Roma la mirada es otra. Es un viaje que se inserta en medio de otros viajes. La visita se inserta y cobra sentido desde la Iglesia Universal. Seguramente va a dar algún mensaje fuerte, un llamado al orden, a abordar temas que nos preocupan", dijo Lecaros.

Agregó que el Papa León XIV no va a ver querer venir en tiempo de elecciones, ya que se cuida mucho de no influenciar en decisiones de esa índole. Tampoco que su visita tenga un impacto o una instrumentalización política.

Por otro lado, Lecaros sostuvo que es muy probablemente que se reúna con la comunidad agustina. “Eso hizo también el Papa Francisco, quien era jesuita, se reunía con las comunidades. Obviamente, cuando hablamos de reunir hablamos de encuentros de media hora o una hora. No estamos hablando de una reunión larga”, acotó.

La elección de las ciudades

Lecaros recordó que la idea que tenía, por ejemplo, el Papa Francisco, era de ir a ciudades donde no había ido un Papa antes. No obstante, dijo no estar segura de si León XIV adoptará la misma actitud. Lo que sí es muy probable, mencionó, es que quiera ir a Chiclayo. “No sé si va a querer ir a Trujillo, ya que el Papa Francisco fue a Trujillo. También está el tema de Ciudad Eten, de Puerto Eten, con el milagro eucarístico que él ha promovido siendo obispo“, dijo.

La especialista subrayó que esta elección depende del tema que quiera privilegiar el Santo Padre. El Papa Francisco, por ejemplo, fue a Puerto Maldonado porque quería lanzar el sínodo sobre la Amazonía que luego devino en la exhortación apostólica Querida Amazonía.

“Sería lindo que vaya a Puerto Eten, sería un reconocimiento a las devociones populares", expresó Lecaros.

Por su parte, Rivarola comentó que la relación afectiva y profunda con nuestro país, así como su experiencia recorriéndolo del Papa León, le ha permitido conocer de primerísima mano cuáles son las realidades sociales, culturales y espirituales que existen.

“Es evidente que Chiclayo será visitado y va a ser el centro de su visita. Definitivamente. De hecho, también incluirá Lima como la ciudad capital. Creía que el Callao también va a estar inmerso. Y no sé qué tanto podrá llegar hacia la selva o sierra del Perú. No no lo sé exactamente“, manifestó.

Para Rivarola, hoy más que nunca el mensaje del Papa sería uno de reconciliación, paz, unidad, esperanza, en referencia al contexto difícil que atraviesa el país. “Su palabra va a ser como de una autoridad moral para todos los peruanos, nos va a invocar mucho la importancia del diálogo, del respeto, de la dignidad humana, de la opción por los más pobres y del compromiso ético de todos los actores de la sociedad", afirmó.

Papa se reúne con obispos peruanos

Los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú participaron de la Visita ad Limina Apostolorum (encuentro de los obispos con el Papa), programada del 26 al 31 de enero en Roma (Italia). Como parte de esta jornada, fueron recibidos en audiencia por el Papa León XIV, quien sostuvo un encuentro directo con los representantes de la Iglesia peruana.

El objetivo principal de su presencia en el Vaticano fue orar por la paz y el futuro del Perú. Así lo manifestó Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín.

En el marco de esta visita oficial, los obispos entregaron al Papa un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y de América. Ambas piezas fueron colocadas en los jardines vaticanos el sábado 31 de enero, como muestra de la devoción y vínculo del país con el Vaticano.

Fuera de la agenda oficial, el Papa León XIV sorprendió a los obispos del Perú con su presencia durante un almuerzo. Compartió alimentos, cantos y saludó personalmente a los asistentes.