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León XIV y la IA: otra vez

“El problema ya no es únicamente qué se puede hacer con la IA, sino qué puede hacerle a nuestra dignidad humana”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    El papa León XIV se dirige a la multitud durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
    El papa León XIV se dirige a la multitud durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
    / ANDREAS SOLARO

    Del ciberespacio libertario que imaginó John Perry Barlow en los noventa al ciberespacio ético que hoy intenta delinear el papa León XIV, han pasado tres décadas, mientras que, entre ambos extremos, Internet dejó de ser una utopía hippie para convertirse en el escenario donde ahora se disputa algo mucho más serio: la dignidad humana frente a la inteligencia artificial.

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