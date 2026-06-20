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La firmeza de León XIV

“Desde que fue elegido jefe de la Iglesia Católica, León XIV ha ido midiendo las responsabilidades de su cargo a un ritmo discreto y analítico, acorde con su personalidad”.

    Gisella López Lenci
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    Periodista

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    Con la reciente confirmación de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre, una estadía que podría prolongarse 10 días, la agenda internacional del pontífice se viene configurando con ahínco. Sin duda, el paso por nuestro país será un hito, no solo por lo que significa que el jefe de la Iglesia Católica nos visite, sino porque se trata del regreso de Robert Prevost, un sacerdote estadounidense que decidió ser peruano.

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