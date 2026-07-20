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El sector privado frente a El Niño

“Hombro a Hombro es una iniciativa valiosa que articula la participación empresarial ante emergencias”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El titular de Educación aseguró que las carpetas de trabajo y los planes de contingencia frente al fenómeno El Niño formarán parte de los activos transferidos al siguiente gobierno. Foto: composición GEC
    El titular de Educación aseguró que las carpetas de trabajo y los planes de contingencia frente al fenómeno El Niño formarán parte de los activos transferidos al siguiente gobierno. Foto: composición GEC

    En el 2023, durante un foro empresarial, un moderador preguntó qué papel debía asumir el sector privado ante El Niño. La sala quedó en silencio. Luego surgieron dos respuestas previsibles: obras por impuestos y donaciones. Ambas son herramientas útiles, pero ninguna constituye, por sí sola, una estrategia. El principal aporte de las empresas no consiste en donar después del desastre, sino en prepararse, mantener operativos los servicios esenciales y movilizar sus capacidades en coordinación con el Estado.

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