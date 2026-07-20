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Cuando las pensiones se adaptan a las personas

“La reciente reforma previsional no solo abre espacios para una mayor competencia entre gestores, reduce barreras de acceso y busca mejorar la suficiencia de las futuras pensiones”.

    Héctor Cusmán Veramendi
    Por

    Superintendente Adjunto de Pensiones de la SBS

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    Resumen

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    De ONP a AFP: qué requisitos debes hacer para cambiar de sistema de pensiones | Foto: Andina
    De ONP a AFP: qué requisitos debes hacer para cambiar de sistema de pensiones | Foto: Andina

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