El ejecutivo Galantino Gallo, CEO de AFP Prima, conversó con El Comercio durante el ‘roadshow’ de inversiones inPeru realizado en Nueva York y se refirió a la entrevista publicada hoy en El Comercio al presidente de la Comisión de Economía, Ilich López.

El congresista Ilich López, el presidente de la Comisión de Economía, ha adelantado en una entrevista para El Comercio que el MEF observará la norma de la reforma del sistema de pensiones. ¿Esperada decisión?

En general no, porque si bien no es una reforma profunda que comprenda ambos sistemas, el privado y el sistema público, sí es una reforma que trae mejoras constructivas, y eso creo que es algo importante a tener en consideración. La reforma perfecta probablemente no va a ocurrir, pero una reforma que se vaya construyendo, sí. Las pensiones para peruanos que hoy día están desprotegidos es constructiva, y en ese sentido hay tres cosas para resaltar en la reforma. Primero, las pensiones mínimas. Es un dolor que tenemos desde hace años y con esto se estaría cubriendo el tema de la mayor competencia. Lo segundo es que siempre hay quejas de que es un mercado muy cerrado, con pocos participantes, y esta reforma lo amplía para que entren empresas de seguros, cajas y bancos. Y lo último es la comisión por desempeño, algo que también piden los afiliados. Estos tres beneficios están incluidos en la reforma, aparte de otros, como la pensión de consumo. El aporte de los independientes lo estamos construyendo hacia el camino correcto y dar marcha atrás a eso pone en riesgo que no tengamos ninguna reforma.

Hay dos puntos que cuestiona el congresista López. El primero es el costo total de la reforma y el segundo, la pensión por consumo. ¿Se conoce el costo total de la reforma? Se conoce que la Asociación de AFP tiene una cifra que diferiría de la que calculó el Consejo Fiscal.

Esto es algo bien importante porque se escuchan muchos números. Creo que hay bastante incertidumbre sobre ese costo fiscal que va a acarrear -de acuerdo con nuestros estimados- la pensión mínima, el ‘matching contribution’, la pensión por consumo, el incremento que trae en Pensión 65. Nosotros vemos que el costo fiscal se incrementaría entre 0,3% y 0,5% del PBI.

La cifra es mínima.

Con Pensión 65 y en la ONP, el Estado gasta alrededor de 0,5% del PBI. Con esta reforma esto se estaría incrementando de 0,8% a 0,9% del PBI. Los países de la OCDE gastan en promedio 9% del PBI en pensiones, tanto del sector público como el sector privado. Nuestros vecinos de Chile están entre 4% y 5%. Nosotros estamos en 0,5%. Sí, me podrías decir (que la reforma) casi que se va a duplicar el gasto, pero la cifra es menor a 1% y es una necesidad para resolver un problema de largo plazo.

¿En qué cifras se basan estos cálculos?

Hemos hecho nuestras propias estimaciones con distintos economistas y ‘think-tanks’.

"Con Pensión 65 y en la ONP, el Estado gasta alrededor de 0,5% del PBI. Con esta reforma esto se estaría incrementando de 0,8% a 0,9% del PBI".

¿Por qué difieren las cifras de lo que calcula el Consejo Fiscal?

Esa es una muy buena pregunta. Es difícil saberlo sin saber qué supuestos o fundamentos se están usando. Por ejemplo, si en el caso de la pensión mínima se piensa que todos los que han retirado dinero van a poder acceder a dicho beneficio, o si, más bien, quienes hayan realizado retiros ya no accederán a la pensión mínima. Eso te va a generar un incremento en el costo fiscal. Pasa lo mismo si asumimos que todos van a llegar al tope en pensión por consumo y van a poder usarla. La realidad es que cuando usas supuestos más aterrizados, como los que han utilizado nuestros equipos para ver cuál es el promedio de gasto que tiene el peruano en IGV y quiénes podrían acceder con 240 aportes efectivos, se reduce de una manera importante este costo fiscal y no nos parece descabellado aportar para poder ayudar a los peruanos en su vejez. Ahí está la gran diferencia. El congresista López menciona estos puntos, pero nosotros no lo vemos así de agresivo. Además, entendemos que estamos en un año particular en el que el gasto fiscal se ha incrementado mucho más de lo que tenemos como meta, pero no va a haber un momento perfecto de poder hacer una reforma y tenemos hoy la oportunidad de hacer un cambio hacia el futuro.

¿Cuánto representa, según las estimaciones de Prima, la pensión mínima en el costo fiscal?

Estimamos que la pensión mínima va a ser alrededor de 0,1% a 0,15% del PBI. La otra porción que viene, de similar tamaño, es la pensión por consumo.

Que es justamente uno de los puntos observador por el congresista López.

(Asiente) La realidad es que si revisas la propuesta de ley, hay un capítulo bien claro donde se indica que el MEF tiene la libertad de acuerdo a su capacidad presupuestal de ajustar o diferir. De acuerdo al párrafo 36.3 (de la norma), “en caso que el monto a transferir supere los recursos autorizados para la respectiva Ley de Presupuesto del sector Público, la distribución será a prorrata, debiendo incorporarse en la siguiente Ley de Presupuesto del Sector Público del año restante”. Entonces, sí tienen una capacidad de maniobrar sin necesidad de observar. Hay otros beneficios tributarios que hoy tiene el MEF con respecto al Impuesto a la Renta y deducciones. Eso se aprueba también anualmente. Si ellos comienzan a ver que la pensión por consumo comienza a agarrar viada, que es algo positivo porque estás complementando pensiones para otros, tienen otras herramientas de gestión de dicho gasto o criterios para poder accionar.

"Estimamos que la pensión mínima va a ser alrededor de 0,1% a 0,15% del PBI".

Es decir, eliminar deducciones, por ejemplo.

Podría ser una opción, pero creo que Hacienda tiene otras variables en juego que puede gestionar sin que necesite revertir todo este proyecto de regreso al Congreso. Considerando que -y lo dice la nota publicada en El Comercio-, están de acuerdo en casi todo, pero solo estos dos puntos “generan dolor”. Es un tema del perfeccionismo versus el hecho de poder gestionar algo que sea positivo para los peruanos.

¿La pensión por consumo es algo que podría eliminarse?

Para el sistema privado, la pensión por consumo comenzará a generar concientización en el informal o el independiente, para que también puedan tener una pensión. En el caso del formal, este sistema complementa el fondo con una pensión complementaria mayor a futuro. Se habla mucho de las cifras, que podría ser S/40, S/100, pero son S/40 o S/100 para alguien que hoy día tiene cero para su pensión. Es un cambio diametral, bastante positivo. Donde viene la complejidad es en la ejecución, en la recaudación, en cómo van a ser los ejes para poder hacer la distribución. Eso se va a tener que resolver en el reglamento, pero per se no es una mala idea.

Otro punto que menciona el congresista López en la entrevista es que se aprovecharía la observación para realizar otros cambios en el en la norma, siendo uno de ellos la utilización del 100% de los fondos como garantías para el pago de créditos hipotecarios.

Ahí hay dos puntos a tomar en cuenta. Lo primero es un tema constitucional. El artículo 12 de la Constitución señala que los fondos son intangibles. Lo segundo es el artículo 120 del Sistema Privado de Pensiones, el cual indica que como el fondo es inembargable, ya no podría servir como garantía, no se puede ejecutar.

Es decir, habría que hacer un cambio en la Constitución para poder habilitar esta opción.

Habría que cambiar la Ley del Sistema Privado y la Constitución para poder habilitarlo. Creo que la idea es que pueda promoverse el uso de los fondos o cualquier fondo de ahorro con el fin de generar vivienda. Y suena bien, pero es complejo. Pongámonos a pensar en la situación en la que alguien aporta su fondo, lo pone como garantía y deja de pagar. Es tener una vivienda versus o no tener pensión.

En todo caso, ¿para qué serviría la prohibición de más retiros si esto terminaría siendo de alguna u otra manera, otro retiro?

El fondo es inembargable. Entiendo tu punto, podría finalmente ser una otra manera de usar tu fondo y quedarte desprotegido para el futuro. En ese sentido podría ser algo similar (a los retiros), pero el tema acá está en el carácter del fondo de pensiones. ¿Cómo elegir entre pagarle al banco o quedarte desprotegido en la vejez? Eso es algo que creo que el Ministerio de Economía va a tener que afrontar.

¿Hay falta de transparencia respecto al monto total del costo fiscal?

No diría que es falta de transparencia. Creo que algo que sería bastante útil y queremos también apoyar, desde la Asociación de AFP, es discutir a través de supuestos lo que está detrás de ese costo fiscal.

¿Esa discusión tiene que darse entre el MEF y el Congreso y la Asociación de AFP?

Entre el MEF, la Asociación y distintos economistas se puede conversar de los supuestos, establecer cuáles son los criterios para llegar a distintas cifras de costo fiscal y que luego, a partir de ello, el Congreso y la población hagan su propia evaluación. Queremos tratar de colaborar a esta discusión. Creemos que esta es una reforma constructiva y por ello queremos brindar con mayor criterio los números y poder hacer una exposición a detalle de los mismos. Sería valioso tener los números calculados por el Ministerio de Economía y los supuestos, para poder comparar.

¿No se han compartido?

No los he visto, mi equipo tampoco y sería algo valioso para poder tener una comparación directa entre cada supuesto.

¿Tampoco se han compartido las cifras del Consejo Fiscal?

No, pero entiendo que el Consejo Fiscal parte de la información provista por el Ministerio de Economía.

En unos días la Asociación de AFP dará una conferencia de prensa que incluirá el costo fiscal. ¿Prima está alineada con dichas cifras?

Tenemos un estimado muy similar. Creemos que el costo incremental de la reforma sería entre 0,3% y 0,5% del PBI. La asociación está trabajando con algunos economistas para entregar información tan pronto como la próxima semana para poder tener una cifra mucho más aterrizada punto por punto de la Pensión 65 y la pensión por consumo, con estimados y distintos rangos, porque hay supuestos de rentabilidad y de qué tipo de población estás considerando.

Más que una cifra, hablamos de un rango, entonces.

Por supuesto, y esa es creo la forma de verlo. Vas a tener un escenario base, te voy a decir de acuerdo a la situación actual, el costo (de la reforma), si dicho costo cambia a la derecha, a la izquierda, si la mejora es menor o peor.

Ahora que parece inminente la observación, ¿cuáles son los siguientes pasos como miembros de la Asociación de AFP?

No sé si es eminente o no la observación. Creo que tenemos bastantes rumores, pero no hay un pronunciamiento oficial desde el Ministerio de Economía ni la PCM o la presidenta respecto a la al proyecto de reforma del sistema de pensiones. Por ahora queremos enfocarnos es en brindar nuestro punto de vista de acuerdo al costo fiscal (…) Si creemos que el hecho de que regrese a debate la norma es poner en riesgo nuevamente el sistema al que hemos estado acostumbrados los últimos años.