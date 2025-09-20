Miles de trabajadores formales en el país recibieron una buena noticia: un nuevo retiro de AFP. Esto permitirá que muchos peruanos puedan desembolsar hasta S/ 21 400 de cuentas individuales de pensiones en las próximas semanas. A pesar de que aún no existe fecha oficial para la aprobación del dictamen, desde el Gobierno adelantaron que no pondrán trabas para su promulgación. Por su parte, en medio de la expectativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso a disposición de los afiliados una plataforma que permite conocer su situación previsional con solo el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI). En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO ESTE 2025?

Aquellas personas que deseen conocer a qué AFP pertenecen (Integra, Prima, Habitat o Profuturo), la SBS ha dispuesto una página web (ENLACE) que permite realizar la consulta en simples pasos. Para ello, en primer lugar, el usuario deberá aceptar las condiciones de uso, ingresar su número de DNI y sus datos personales. Luego, tendrá que hacer clic en la opción ‘Buscar’, donde se mostrará toda la información. Este proceso tiene como objetivo proporcionar acceso a información actualizada sobre la cuenta de pensiones, ayudando al usuario a conocer el lugar donde se encuentran sus aportes.

¿CUÁNDO LLEGARÍA EL PRIMER RETIRO DE AFP?

El pasado 17 de septiembre, el Congreso de la República aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP, lo cual permitirá que millones de peruanos puedan desembolsar de sus cuentas personales hasta 4 UIT o S/ 21 400. Tras ello, el presidente del Parlamento, José Jerí, envió la autógrafa a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con la finalidad de que promulgue el dictamen. Luego de que se publique en el diario oficial El Peruano, la SBS tendría un plazo de aproximadamente 30 días calendario para emitir el reglamento correspondiente.

“La primera UIT debería estar retirándose como hacia los dos meses, contando desde que se aprueba la norma, desde que se publique en El Peruano. Hay que hacer la solicitud, un mes o mes y medio, y luego se va devolviendo los aportes de forma mensual, normalmente a ritmo de una UIT”, explicó en conferencia de prensa el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien se mostró seguro de que este nuevo octavo retiro se pueda realizar a finales de octubre o noviembre del presente año.