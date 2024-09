Esta semana se han realizado cambios en el Gabinete ministerial y al mismo tiempo, se encuentra en Nueva York una delegación peruana que busca mayores oportunidades de inversión para el Perú. ¿Cómo juega la estabilidad política en este escenario y específicamente, los recientes sucesos de esta semana?

Nuestro país tiene desde hace ya varios años un problema de inestabilidad política, medida como las veces en las que ha habido cambios de presidentes o también, la disolución del Congreso. Esto ha conllevado a que haya aumentado la rotación de autoridades. Es una situación que desafortunadamente vivimos hace algún tiempo y que ha tenido un costo en nuestro país en términos de menor crecimiento de su PBI potencial, porque eso ha dificultado la continuidad de algunas reformas y ha generado incertidumbre a los agentes económicos. Esta visita (a Nueva York) se hace luego de cinco años y es una oportunidad para recordar a los inversionistas internacionales que el Perú, pese a estos tipos de problemas que tenemos, es una economía y un país que presenta, mirando hacia hacia adelante, grandes oportunidades.

Se han tenido ya reuniones con inversionistas. ¿Hay apetito de inversión?

Una de las primeras preocupaciones que han mostrado los inversionistas es la misma pregunta que tú me has hecho, sobre cómo va, en general, la recuperación de la economía. Todos coincidían en que a pesar de todos los problemas y a pesar de todos los choques y las crisis en este siglo -tanto locales como internacionales-, el Perú se ha mantenido como un país con sólidos fundamentos macroeconómicos. Sorprende positivamente y bastante, cómo nuestro país mantiene un excelente control de la inflación. Somos uno de los primeros países que ha logrado alcanzar su meta de inflación (…) Hay esperanza de que el Perú vuelva a recuperar el alto crecimiento del PBI potencial que lo caracterizaba hace unos diez años.

¿Entre 5% y 6%?

Perú es un país con con alta brecha de infraestructura, por ejemplo, y con sectores con mucho potencial, como la minería.

¿Qué sectores se han mostrado interesados?

Para el nivel de ingreso per cápita que tenemos, tenemos falta de infraestructura y eso lo ven los inversionistas de manera bastante clara. Es difícil encontrar en nuestro país un proyecto de infraestructura que no sea rentable. Como sabemos, por ejemplo, Lima es una de las ciudades con más población en el mundo que no tiene propiamente un sistema de metro. Un sistema de metro genera un aumento no solamente del bienestar de las personas, sino que también mejora la productividad de toda la economía.

¿Hay interés por este tipo de infraestructura aquí en Nueva York?

Preguntaron bastante por ello, había interés. Cuando uno invierte en una obra de infraestructura de largo plazo, lo primero que se revisa son los números macroeconómicos, la estabilidad en el largo plazo, el tipo de cambio, la inflación bajo control y las tasas de interés bajas (…) Lo que ven en el Perú es falta de infraestructura y eso es rentable porque va a haber demanda por esos servicios.

Además del metro, ¿hay interés por otro tipo de servicio?

Puertos, carreteras, electricidad, etcétera. Lo otro es que dentro de cómo viene hacia adelante el mundo, está el tema de cambio climático y por tanto la necesidad de un cambio radical en la matriz energética. En ese orden de ideas, la demanda por cobre, por ejemplo, va va a crecer bastante.

Ya está creciendo.

Sí, y eso explica en parte los altos precios de los minerales que tenemos actualmente.

Que, además, se mantendrían.

(Asiente) Sí, porque va a haber una necesidad real de cambiar la matriz energética y eso conlleva justamente la oportunidad de que, si nos posicionamos bien mirando hacia adelante, podemos tomar provecho de esa ola mundial.

¿Cuáles son otras de las preocupaciones que has podido observar o dudas que has podido despejar respecto a las inversiones en Perú?

Lo que se ve es la necesidad también de mejorar nuestra regulación. Hay mucha demora en general en los proyectos. Necesitamos reformas que ayuden a agilizar la ejecución de los proyectos como ocurre en otras partes del mundo.

Esto es un tema trasversal a distintas industrias.

En general, es un problema realmente para todos los sectores.