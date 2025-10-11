Millones de afiliados activos, desempleados y próximos a jubilarse de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) podrán enviar sus solicitudes a partir de este 21 de octubre para el desembolso de hasta 4 UIT (S/ 21 400) de sus cuentas personales de pensiones. Así, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el cronograma de pagos que permite a los afiliados verificar con el último digito de su DNI el día que les corresponde realizar el trámite de desembolso. De esta manera, en medio de las celebraciones de fin de año, esta medida ofrece un alivio económico inmediato para afrontar emergencias, reducir deudas o invertir en educación o negocios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO TENGO EN MI FONDO DE AFP?

Este 21 de octubre inicia el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400) y uno de los pasos que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que verificar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud.

Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. Sin embargo, en caso de no saber los montos de sus fondos en sus cuentas individuales de AFP, estas entidades privadas establecieron una plataforma que permite consultar con solo DNI y clave web.

¿A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO ESTE 2025?

Aquellas personas que deseen conocer a qué AFP pertenecen (Integra, Prima, Habitat o Profuturo), la SBS ha dispuesto una página web (ENLACE) que permite realizar la consulta en simples pasos. Para ello, en primer lugar, el usuario deberá aceptar las condiciones de uso, ingresar su número de DNI y sus datos personales. Luego, tendrá que hacer clic en la opción ‘Buscar’, donde se mostrará toda la información. Este proceso tiene como objetivo proporcionar acceso a información actualizada sobre la cuenta de pensiones, ayudando al usuario a conocer el lugar donde se encuentran sus aportes.