Al cierre de enero de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó los resultados del sorteo que designó a más de 800 mil peruanos como miembros de mesa para los comicios programados el 12 de abril. Como parte de los preparativos para las Elecciones Generales, la institución ha puesto a disposición de los ciudadanos seleccionados una plataforma digital que permite descargar la credencial correspondiente. Esta acreditación también puede obtenerse de manera presencial, asegurando que todos los designados puedan cumplir con su función el día de la votación. La credencial sirve como comprobante oficial de la designación y es necesaria para presentarse en la mesa de votación. Los miembros de mesa deben revisar cuidadosamente sus datos y el lugar asignado para evitar confusiones el día de las elecciones. Además, la ONPE recomienda familiarizarse con las responsabilidades que implica este rol, incluyendo la organización del proceso de votación y la asistencia a los electores. Finalmente, se recuerda que cumplir con esta función es obligatorio y está sujeto a sanciones en caso de incumplimiento.

¿Eres miembro de mesa? Necesitas sí o sí descargar este documento para las Elecciones Generales 2026

Se acercan las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, jornada en la que millones de peruanos elegirán al presidente, así como a senadores, diputados y otros representantes. En este contexto, los miembros de mesa desempeñan un papel clave al garantizar que el proceso de votación se desarrolle de manera ordenada y efectiva.

La credencial entregada a quienes son seleccionados mediante sorteo cumple la función de identificarlos oficialmente como responsables de la mesa electoral. Además de certificar su designación, este documento permite que los ciudadanos asignados puedan acceder a su día libre y recibir la compensación económica correspondiente por su labor durante los comicios. De esta manera, se asegura que los miembros de mesa cuenten con los medios necesarios para cumplir con sus responsabilidades de manera transparente y organizada.

Hoy la ONPE precisamente habilita la plataforma de Consulta Electoral donde los miembros de mesa escogidos para cumplir función específica durante las Elecciones Generales 2026, pueden realizar la descarga del mencionado documento, y así portarlo en dispositivo móvil sin requerir de trámites presenciales.

Solamente necesitas colocar tu número de DNI para acceder a una página que además te permite revisar datos referente a la votación misma, y si efectivamente, por ejemplo, te corresponde cumplir con dicha función remunerada.

¿Cómo justificarse para no ser miembro de mesa?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.