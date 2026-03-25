Por Redacción EC

Al cierre de enero de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó los resultados del sorteo que designó a más de 800 mil peruanos como miembros de mesa para los comicios programados el 12 de abril. Como parte de los preparativos para las Elecciones Generales, la institución ha puesto a disposición de los ciudadanos seleccionados una plataforma digital que permite descargar la credencial correspondiente. Esta acreditación también puede obtenerse de manera presencial, asegurando que todos los designados puedan cumplir con su función el día de la votación. La credencial sirve como comprobante oficial de la designación y es necesaria para presentarse en la mesa de votación. Los miembros de mesa deben revisar cuidadosamente sus datos y el lugar asignado para evitar confusiones el día de las elecciones. Además, la ONPE recomienda familiarizarse con las responsabilidades que implica este rol, incluyendo la organización del proceso de votación y la asistencia a los electores. Finalmente, se recuerda que cumplir con esta función es obligatorio y está sujeto a sanciones en caso de incumplimiento.