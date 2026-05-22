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Papa León XIV dará por primera vez una encíclica dedicada a la tecnololgía y la inteligencia artificial. (Foto: AFP / magnific.com)
Papa León XIV dará por primera vez una encíclica dedicada a la tecnololgía y la inteligencia artificial. (Foto: AFP / magnific.com)
Por Agencia EFE

El papa León XIV advirtió este viernes del riesgo de los ‘chatbots’, programas informáticos capaces de conversar, tres días antes de que publique su esperada primera encíclica sobre tecnología e Inteligencia Artificial (IA).

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