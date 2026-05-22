El papa León XIV advirtió este viernes del riesgo de los ‘chatbots’, programas informáticos capaces de conversar, tres días antes de que publique su esperada primera encíclica sobre tecnología e Inteligencia Artificial (IA).

El pontífice estadounidense recibió esta mañana en el Vaticano a los participantes de un congreso internacional sobre tecnología, con motivo del 60 Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, y les animó a utilizar las tecnologías para propagar la fe.

Sin embargo, apuntó que este deseo debe también orientar el “uso y la dirección dados a los medios de comunicación, la tecnología digital y la Inteligencia Artificial” para que “estas herramientas sean puestas de verdad al servicio de la humanidad”.

Ese uso responsable de las tecnologías en la era digital es, a su juicio, crucial ante el “desenfreno” de la tecnología actual.

“Como tristemente lo demuestra la promoción e implementación desenfrenada de la tecnología a costa de la dignidad humana y el daño causado cuando los chatbots y otras tecnologías que explotan nuestra necesidad de relaciones humanas, estamos viviendo un eclipse del sentido de lo que significa ser humano”, alertó.

Ante esta situación, el papa ofreció a su iglesia para contribuir o planificar la “alfabetización mediática, informativa y en IA dentro de los sistemas educativos” para que la gente pueda adquirir pensamiento crítico en el uso de las tecnologías.

Su discurso se produce tres días antes de que León XIV publique la primera encíclica de su pontificado, ‘Magnifica Humanitas’, sobre “la protección de la persona humana en la era de la IA”.

Un texto con el que quiere también conmemorar el 135 aniversario de otra encíclica de gran importancia, la ‘Rarum Novarum’ de León XIII, que anticipó la doctrina social de la iglesia moderna y su interés por el mundo laboral en plena Revolución Industrial.