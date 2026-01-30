El papa almorzó por sorpresa con los obispos de Perú presentes en Roma

El papa León XIV almorzó este jueves por sorpresa con los obispos de Perú que se encuentra en Roma en un gesto que fue definido de “cercanía y comunión” por la Conferencia Episcopal del país.

“Un gesto de cercanía y comunión que fortalece la misión pastoral de la Iglesia en el Perú”, así se describió la “grata e inesperada sorpresa” que los obispos peruanos recibieron cuando el papa estadounidense y también con nacionalidad peruana acudió a almorzar con ellos en la residencia donde se alojan, informó en sus redes sociales la Conferencia Episcopal del Perú

PUEDES VER: El papa León XIV vuelve a advertir sobre los peligros de la IA

Los obispos se encuentran en Roma para la visita ad limina, la que realizan las conferencias episcopales cada cinco años al papa, y programada del 26 al 31 de enero.

A la reunión asisten los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país sudamericano, donde Robert Francis Prevost fue misionero durante más de veinte años y posteriormente obispo de la diócesis de Chiclayo. Los obispos serán recibidos este viernes en audiencia por el papa.

“Estamos aquí para orar por la paz y el futuro del Perú, para que esta visita nos fortalezca a todos y nos anime en la fe a servir mejor”, declaró a los medios vaticanos el obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader.

Papa León XIV cuando recibió a representantes del movimiento del Camino Neocatecumenal y les instó a "no separarse" de la iglesia. Foto: EFE / Dicasterio para la Comunicación del Vaticano / Simone Risoluti

“Oramos para que nuestros futuros líderes sean hombres y mujeres de bien que sirvan a la nación, busquen el bien común y, sobre todo, se esfuercen por unir y sumar, no por restar ni dividir”, añadió.

En esta visita, los obispos han donado un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que serán colocadas en los Jardines Vaticanos el sábado 31 de enero.

Las dos últimas visitas ad limina de los obispos del país fueron en mayo de 2017, con el papa Francisco, y en mayo de 2009, con Benedicto XVI.