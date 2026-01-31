Más de 1.500 motos diarias sin placa: el vacío que golpea a concesionarias y compradores

Escuchar
Se trata del vehículo con mayor presencia en hogares peruanos.​ Su tenencia a nivel nacional ha superado a todas las unidades de cuatro ruedas. Por ello, su situación actual es preocupante. Desde hace poco más de un mes (17 de diciembre del 2025), cerca de 50 mil motocicletas que han sido compradas se mantienen en el limbo al no poder ser utilizadas, debido a que no cuentan aun con placas de rodaje. Cada día que pasa cerca de 1.500 motos son adquiridas, pero al no poder rodar por las calles, muchas de ellas permanecen en los almacenes de concesionarias.

