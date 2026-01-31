Más de 1.500 motos diarias sin placa: el vacío que golpea a concesionarias y compradores

¿La razón? Un desabastecimiento de placas de rodaje. Esto fue provocado por la sorpresiva decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de posponer el nuevo diseño de placas (formato Mercosur), pese a haber ordenado previamente su implementación.

El diseño de la nueva placa de moto, postergada por el MTC, permite tener mayor visibilidad del número de matrícula en un contexto de creciente inseguridad

Precisamente, la Asociación Automotriz del Perú (AAP), ente encargado de emitir las matrículas vehiculares, ya había ajustado su producción al nuevo formato, sin embargo, el MTC retrocedió, obligando a volver al sistema anterior, el cual ya había sido suspendido.

A la fecha, esta medida impide la entrega de motos y mototaxis, medios de trabajo esenciales para miles de personas que dependen de ellos para realizar actividades de delivery, transporte y comercio.

El problema a detalle

Según la normativa dispuesta hace un año, la placa para motos y trimotos en formato Mercosur (7 dígitos) debía entrar en vigencia el 17 de diciembre del 2025. No obstante, el MTC otorgó una prórroga a la placa antigua, por lo que desde esa fecha, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) continuó asignando matrículas de 6 dígitos, correspondientes a la placa celeste que ya no estaba vigente.​

En este contexto, la AAP ya no podía fabricar placas fuera del marco legal, ni contaba con los insumos para producir el formato anterior, considerando además los altos estándares técnicos exigidos por la regulación peruana.​

Cabe decir que la AAP ya había adecuado y habilitado toda una línea de producción para atender el requerimiento del MTC​ (placa formato Mercosur). Es por ello que la vuelta atrás del MTC hizo imposible que se volvieran a fabricar placas en el formato anterior, generando desabastecimiento.

Entonces, si bien actualmente hay placas nuevas tipo Mercosur para motocicletas, un stock de 150, estas no se pueden usar al no estar habilitadas por el MTC. A la par, la venta de motos se sigue efectuando a gran escala.

¿Qué dice la AAP?

Jaime Graña, gerente general de la AAP, dijo a El Comercio que se ha convocado una mesa de trabajo en el Congreso el lunes a las 11 de la mañana, con actores del Gobierno, como el MTC, y en la que participará la AAP. Mencionó que la intención es buscar una solución rápida y llegar a un acuerdo.

“Ya tenemos un poco más de 50.000 placas que se han inmatriculado y que no han podido ser atendidas. No hemos podido llegar a un acuerdo hasta ahora, pero esperemos que pronto se dé”, dijo.

La AAP informó que cuenta con un stock de 150 mil placas listas para ser distribuidas. Sin embargo, la suspensión del registro por parte del Estado impide su uso y distribución, profundizando la preocupación entre usuarios y concesionarios.

Como solución de emergencia, la AAP propuso al MTC la fabricación de placas grandes de seis dígitos al costo previo, para que las motos puedan circular legalmente mientras se resuelve la transición normativa. La propuesta contempla mantener el precio anterior para la nueva placa sin chip, como medida transitoria.

El impacto de la moto en el país

De acuerdo con cifras de la AAP, más de 3 millones de motociclistas circulan en el país​. Asimismo, más de 7 millones de peruanos dependen directa o indirectamente de estas unidades. Los usos más frecuentes que se les da son: delivery, mototaxi, mensajería, comercio, seguridad ciudadana, entre otros.

La AAP también precisó que el 17% de los hogares a nivel nacional cuentan con una motocicleta y dependen de esta, superando el porcentaje registrado en el 2023, y consolidándose por tercer año consecutivo como el vehículo con mayor presencia en las familias peruanas.​

Tenencia de motocicletas a nivel nacional:

15,1% en el 2020

14,1% en el 2021

15,6% en el 2022

16,5% en el 2023

16,4% en el 2024​

Además, cerca del 20% de hogares en zonas rurales poseen al menos una motocicleta​. Por estas razones, la falta de placas viene generando un impacto inmediato en miles de motociclistas: hoy son casi 50 mil los afectados .​

Por otro lado, El Comercio acudió a algunas concesionarias

El impacto de la suspensión se refleja en los concesionarios, donde los compradores exigen reembolsos o la entrega inmediata de sus vehículos, mientras las unidades permanecen inmovilizadas por la imposibilidad de inscribirlas y obtener las placas correspondientes.

El mercado peruano de motocicletas registra ventas diarias de entre 1.000 y 1.500 unidades, lo que equivale a unas 400.000 motos al año.

La interrupción en el sistema de placas genera efectos inmediatos, especialmente en temporadas de alta demanda como la pasada campaña navideña, cuando muchas personas adquieren motos a crédito con la expectativa de usarlas para generar ingresos.

Cronología

2009

El MTC le da a la AAP la Administración del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje para que esta fabrique las placas desde el 1 de enero del 2010.​ .

5 de diciembre 2024

Mediante el DS 021-2024-MTC​. se modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. Se introduce la Placa Formato Mercorsur + calcomanía holográfica.

11 de diciembre 2024

Mediante la Ley 32184, se dispone que debe haber una placa delantera + placa posterior + calcomanía holográfica (formato Mercosur)..

17 abril 2025

Mediante el DS 007-2025-MTC, se dispone que haya una plancha posterior metálica + placa holográfica delantera (formato Mercosur).

20 junio 2025​

Mediante la RD 011-2025-MTC​, se aprueban las especificaciones técnicas a detalle de la nueva placa formato Mercosur.

27 junio 2025

Se ordena que Sunarp asigne 7 dígitos a las placas a partir del 15 de octubre del 2025.​ Así, la AAP debía entregar las nuevas placas a partir de esa fecha.

14 octubre 2025

MTC prorroga la asignación y entrega de placas hasta el 17 de diciembre del 2025. No obstante, llegada esta fecha, aun no se autoriza las 150 mil nuevas placas fabricadas por la AAP.

Reacciones

Martin Rodríguez, presidente de la Federación Peruana de Motociclismo, dijo a El Comercio que tras participar en una mesa técnica convocada por la AAP para analizar la situación del desabastecimiento de placas para motocicletas, le queda claro que dicha entidad cuenta con la capacidad operativa y tecnológica necesaria para emitir placas Mercosur, con chip de seguridad y al mismo costo que la placa anterior.

En tanto, consideró que el impacto actual no responde a limitaciones técnicas, sino a un desfase administrativo desde el MTC, “que viene afectando a miles de usuarios y al mercado formal de la motocicleta en el Perú”. “Es momento de articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado para restablecer la normalidad, priorizando la seguridad vial, la formalidad y al ciudadano”, expresó.

En tanto, Alfonso Flórez, gerente general de Transitemos, dijo que no entiende esta actitud del MTC de “querer regresar al antiguo modelo de placa”, cuando el nuevo garantiza una fiscalización electrónica efectiva de las motos. “Hay mas de 50 mil unidades vendidas y propietarios que deben de pagar las cuotas financiadas”, dijo.