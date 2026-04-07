La licencia de conducir es un documento esencial en el país, ya que autoriza a los ciudadanos a manejar distintos tipos de vehículos de forma legal, evitando multas y sanciones. Sin embargo, conducir sin contar con este brevete constituye una infracción grave que puede derivar en severas penalidades e incluso en la inhabilitación de por vida para conducir. De hecho, en 2025, las motocicletas y otros tipos de transporte registraron un auge en las ventas, superando las 400 mil unidades comercializadas. Frente a ese contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó los pasos que deben seguir los ciudadanos que conducen motos y otros vehículos menores para obtener su licencia a través de las municipalidades en todo el territorio nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR A TRAVÉS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES?

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones instó a la ciudadanía que posee motocicletas u otros vehículos menores a contar con una licencia de conducir vigente, la cual puede tramitarse de manera accesible a través de las municipalidades de cada provincia del país. Se trata del brevete de categoría B, que permite conducir motocicletas, mototaxis, triciclos y bicimotos, tanto para uso personal como para el transporte de pasajeros o carga en el territorio nacional. De esta manera, para acceder a este importante documento, el ciudadano debe presentar una serie de requisitos, como el documento de identidad, la aprobación de un examen médico que acredite la aptitud física y mental, así como rendir y superar las pruebas de conocimientos de tránsito y de manejo práctico.

Estos deben ser remitidos al municipio donde reside el ciudadano, donde serán emitidos dentro del plazo establecido. Eso no es todo, la entidad pública precisó que, para obtener la licencia de conducir Clase B IIC (mototaxis), el postulante también debe completar un curso de formación de conductores, además de los requisitos señalados previamente. Así, el MTC recomendó a los conductores a mantenerse informados sobre actualizaciones, requisitos o novedades en las plataformas oficiales del municipio provincial, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por último, dispuso una página web (LINK) para los interesados, que permite simular un examen similar al de la evaluación, con una serie de preguntas que deberán resolverse en un tiempo de 40 minutos, conforme comparte Andina.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO QUE BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES?

Según las normativas del MTC, aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses, a fin de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del chofer ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.