Por Redacción EC

La licencia de conducir es un documento esencial en el país, ya que autoriza a los ciudadanos a manejar distintos tipos de vehículos de forma legal, evitando multas y sanciones. Sin embargo, conducir sin contar con este brevete constituye una infracción grave que puede derivar en severas penalidades e incluso en la inhabilitación de por vida para conducir. De hecho, en 2025, las motocicletas y otros tipos de transporte registraron un auge en las ventas, superando las 400 mil unidades comercializadas. Frente a ese contexto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó los pasos que deben seguir los ciudadanos que conducen motos y otros vehículos menores para obtener su licencia a través de las municipalidades en todo el territorio nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.