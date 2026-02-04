Defensa de ‘El Monstruo’ pone en duda mensajes extorsivos y alega clonación de voz

La defensa de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, puso en duda los mensajes y audios extorsivos atribuidos a su patrocinado durante la audiencia de prisión preventiva que se desarrolla ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

El abogado John Estrada Vargas afirmó que dichos audios podrían no corresponder a su defendido y alegó una posible clonación de voz.

En su intervención, el abogado se refirió a un audio presentado por el Ministerio Público y afirmó lo siguiente:

“Que existiría un audio justamente dirigido del señor Eric Moreno Hernández para poder generar una amedrentación en cierto sector de la población de la jurisdicción de Ancón, Ventanilla y Puente Piedra. Pero para la Fiscalía no se trae a colación que esa voz puede ser trucada o, perdón, clonada. Estamos en el siglo XXI, era de la información”.

Justicia inicia audiencia clave por prisión preventiva contra “El Monstruo”. (Foto: Captura de YT/Justicia TV)

Durante la sesión, el Ministerio Público expuso diversos elementos de convicción con los que busca acreditar que Moreno Hernández habría formado parte de una organización criminal dedicada a actividades ilícitas, entre ellas extorsión y amenazas en distintas zonas de Lima Norte.

El abogado defensor también cuestionó que se atribuya de manera directa a su patrocinado la autoría de las amenazas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“Este grupo denominado los Injertos del Cono Norte, ¿por qué de manera inexorable se tiene que hacer mención que el señor Moreno Hernández fue el que amenazó y el que presuntamente envió esos mensajes a las víctimas?”, detalló.

En esa línea, planteó que terceras personas podrían haber enviado las comunicaciones investigadas.