Carabayllo: delincuentes arrojan explosivo contra discoteca de Toño Centella

Nuevamente la discoteca del cantante de Toño Centella es atacada por extorsionadores. Esta vez, el hecho se produjo la madrugada de hoy, miércoles 4 de febrero, en el local de entretenimiento, ubicado en la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de Carabayllo.

Personas de seguridad del recinto de nombre ‘Amnesia’ indicaron que fueron dos delincuentes que arrojaron el artefacto explosivo contra la fachada destruyendo el concreto de la pared y parte de la puerta metálica.

También se constató que las luminarias quedaron dañadas. El fuerte estallido alertó a los vecinos que de inmediato llamaron al Serenazgo y Policía Nacional del Perú (PNP).

Peritos de Criminalística llegaron a la zona y la acordaron para realizar las investigaciones de rigor.

Ataques a Toño Centalla previos

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, sicarios dispararon contra los asistentes del local. El atentado dejó tres personas heridas.

En ese mismo año, en febrero, en el local “El Club del Bosque” en Carabayllo, donde presuntos extorsionadores detonaron dinamita en la fachada del local.

El ataque ocurrió poco antes de finalizar el show y causó daños materiales.

Según los cálculos del Gobierno, basados en estadísticas de la Policía, en el cuarto trimestre del 2025 se habrían registrado 5.494 denuncias por extorsión, 12,5% menos que en el mismo período del 2024. Sin embargo, si se revisan los datos del Ministerio Público, dicho número se habría incrementado en 2%.