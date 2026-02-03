Escuchar
Línea 1 del Metro de Lima: fallas técnicas interrumpen servicio desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua. (Foto: Instagram/Soy Chorrillano)

La Línea 1 del Metro de Lima informó este martes 3 de febrero que el servicio se encuentra interrumpido desde la estación La Cultura hasta la estación Caja de Agua debido a fallas técnicas, según precisó en un comunicado oficial difundido hoy.

