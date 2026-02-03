Línea 1 del Metro de Lima: fallas técnicas interrumpen servicio desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua

La Línea 1 del Metro de Lima informó este martes 3 de febrero que el servicio se encuentra interrumpido desde la estación La Cultura hasta la estación Caja de Agua debido a fallas técnicas, según precisó en un comunicado oficial difundido hoy.

De acuerdo con la empresa, los trenes están circulando de manera parcial en dos tramos: desde Villa El Salvador hasta La Cultura y desde Caja de Agua hasta Bayóvar. “Por el momento, no hay servicio en las estaciones comprendidas entre La Cultura y Caja de Agua”, señaló.

Asimismo, la concesionaria indicó que su equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer la operación en el más breve plazo, sin precisar una hora estimada de normalización del servicio.

Finalmente, recomendó a los usuarios considerar el uso de medios de transporte alternativos y seguir las indicaciones del personal en estaciones “para mantener el orden y la seguridad”, además de mantenerse atentos a sus canales oficiales para nuevas actualizaciones.