Atentado con explosivo incendia centro comercial en la avenida Argentina

Un ataque con artefacto explosivo contra el centro comercial El Progreso, ubicado en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, desató un incendio que consumió dos locales comerciales durante la madrugada de este martes 3 de febrero. El hecho se registró alrededor de la 1:00 a.m., en medio del estado de emergencia que rige en la capital.

Hasta el lugar se desplazaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos efectivos realizaron un forado en la estructura del establecimiento para poder acceder al interior y controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara al resto del complejo.

Producto del incendio, dos tiendas dedicadas a la venta de artículos para gimnasio quedaron completamente destruidas. Tras sofocar el siniestro, los bomberos continuaron con labores de enfriamiento para reducir el riesgo de que el fuego se reavivara.

La administradora del centro comercial, Isabel Mejía, señaló que el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión que afecta al recinto desde hace aproximadamente un año. Según indicó, los comerciantes y la junta directiva reciben amenazas constantes.

En declaraciones a RPP, Mejía detalló que los presuntos extorsionadores exigen pagos mensuales que oscilan entre S/3,000 y S/5,000 por cada comerciante, acompañados de amenazas letales en caso de no cumplir con las exigencias.

Asimismo, recordó que este no es el primer ataque contra el establecimiento, ya que hace cerca de un mes desconocidos dispararon contra una de las puertas de acceso del centro comercial.

Ante esta situación, la administradora hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los comerciantes, quienes temen nuevos atentados con consecuencias mortales.

En tanto, la PNP inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos llegaron en una motocicleta y lanzaron el explosivo contra la fachada del centro comercial antes de huir del lugar.

