‘El Monstruo’: empresaria secuestrada por Erick Moreno solicitará resguardo policial

Por Redacción EC

A pesar de que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ está recluido en la Base Naval del Callao imputado por diversos delitos, la empresaria Jackeline Salazar secuestrada por encargo del criminal, en mayo de 2024, indicó que solicitará resguardo policial pues teme salir de su casa.

