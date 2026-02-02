‘El Monstruo’: empresaria secuestrada por Erick Moreno solicitará resguardo policial

A pesar de que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ está recluido en la Base Naval del Callao imputado por diversos delitos, la empresaria Jackeline Salazar secuestrada por encargo del criminal, en mayo de 2024, indicó que solicitará resguardo policial pues teme salir de su casa.

En entrevista con RPP, César Nakazaki, abogado de la mujer dedicada al rubro de los gimnasios, indicó que en un principio sí tuvieron protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) sin embargo, esta fue disminuyendo con el tiempo.

Fallas administrativas impiden audiencia virtual de cabecilla de Injertos del Cono Norte. (Foto: CSJ Lima Norte)

“Actualmente no cuenta con ningún tipo de protección, más allá de la que ella por su cuenta se tiene que procurar (…) si es el caso que más interés le genera a la policía (...) la protección a la víctima es un tema que debería preocuparle”, enfatizó.

A dos años del trágico hecho, Salazar contó que durante todo este tiempo estaba trabajando psicológicamente, pero al ver las imágenes de su captor recordó momentos dolorosos, sin embargo, dijo sentirse aliviada pues finalmente se “hizo justicia”.

“Definitivamente ha sido un gran cambio. Ahora no puedo hacer mi vida normal, tranquila. Definitivamente, hay temor de salir en algunos casos (...) sin saber qué pueda pasar después o estar muy a la expectativa de todo”, apuntó en el medio.

Asimismo, hizo un llamado a la Policía y al Ministerio del Interior para contar con más apoyo y reforzar la seguridad.

Familiares involucrados en su secuestro

Finalmente, la empresaria cuestionó con severidad que la pareja de su tía paterna y el hijo de este estén presuntamente implicados en su secuestro, un hecho que describió como totalmente inesperado que la dejó “en shock” y actualmente no “los considero familia”.

Salazar señaló que, tras enterarse de la participación de personas vinculadas de manera lejana a su entorno familiar, decidió resguardar aún más su vida personal y reducir su círculo de confianza. Aunque en un primer momento pensó abandonar el Perú, su padre le aconsejó quedarse y la impulsó a seguir adelante y a luchar por justicia, tanto para ella como para otras víctimas.