Ciro Castillo Rojo estuvo en el GORE Callao para retomar funciones, pero no pudo ingresar

Castillo Rojo llega al Gore Callao y no puede ingresar. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)

Por Redacción EC

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, llegó la mañana de este lunes a la sede del Gobierno Regional con la intención de retomar sus funciones, luego de que el Poder Judicial anulara la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra; sin embargo, no logró ingresar al edificio, en medio de un fuerte despliegue policial y estrictas medidas de seguridad.

