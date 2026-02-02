Ciro Castillo Rojo estuvo en el GORE Callao para retomar funciones, pero no pudo ingresar

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, llegó la mañana de este lunes a la sede del Gobierno Regional con la intención de retomar sus funciones, luego de que el Poder Judicial anulara la orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra; sin embargo, no logró ingresar al edificio, en medio de un fuerte despliegue policial y estrictas medidas de seguridad.

Aproximadamente a las 9:50 a. m., Castillo Rojo arribó a bordo de una camioneta a la sede del Gore Callao, ubicada en la avenida Bocanegra. En la zona se había desplegado un contingente de efectivos policiales para controlar la situación, debido a la presencia de un grupo de simpatizantes que se congregó en los exteriores.

Impiden ingreso de Ciro Castillo Rojo al Gobierno Regional del Callao pese a fallo judicial. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)

Pese a su llegada, el vehículo permaneció estacionado en el acceso principal sin autorización para ingresar. Minutos después, el gobernador regional descendió de la camioneta y, haciendo uso de un megáfono, anunció que ofrecería una conferencia de prensa, aunque no precisó los motivos oficiales por los cuales se le impidió el acceso al local.

Al lugar también llegó su abogado, Humberto Abanto, quien señaló que se presentará una denuncia contra la gobernadora regional interina, Edita Vargas, por no permitir que su patrocinado retome sus funciones. Según indicó, la decisión judicial que reemplazó la prisión preventiva por comparecencia con restricciones no impide legalmente el retorno de Castillo Rojo al cargo.

Ciro Castillo Rojo se presentó en el Gore Callao, pero no logró retomar funciones. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)

Desde tempranas horas, la sede del Gobierno Regional del Callao amaneció resguardada por efectivos de la comisaría Ingunza, mientras personal del propio gobierno regional controla el ingreso de personas y vehículos. Solo se permite el acceso a trabajadores debidamente identificados y registrados en una lista de autorización.

Las medidas incluyen la ampliación de las rejas de seguridad y la restricción total del ingreso del público. Cada vehículo es verificado, y algunos solo pueden ingresar de manera momentánea para dejar objetos y retirarse de inmediato.

