Ciro Castillo Rojo vuelve a sus funciones en el GORE Callao

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, retomó oficialmente sus funciones y brindó declaraciones tras reincorporarse al cargo luego de varios días de ausencia. El funcionario señaló que hubiera preferido no tener que esperar tres días para reasumir el control del Gobierno Regional del Callao.

“Estamos impedidos de hacer declaraciones respecto de la carpeta fiscal (...) Ya sabemos cuáles son las restricciones, pero lo que tengo que decir es que hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme, nuevamente, cargo del Gobierno Regional del Callao ”, manifestó el funcionario tras su retorno.

Castillo indicó que su reincorporación fue posible luego de la suplencia ejercida por Edita Vargas durante su ausencia, situación que —precisó— se dio en el marco de restricciones legales sobre las cuales solo pueden pronunciarse sus abogados.

“ La licenciada Edita Vargas fue la encargada de hacer la suplencia respectiva, en este caso de mi ausencia , de la cual solo pueden hablar mis abogados”, señaló.

Consultado sobre la denuncia presentada contra Edita Vargas por el presunto delito de usurpación de funciones, el gobernador sostuvo que ese tema será manejado por el estudio de abogados contratado por su gestión. Añadió que cualquier posible falta o delito será evaluado por sus representantes legales.

“La licenciada Edita Vargas y todos aquellos que estuvieran inmersos en alguna falta sin que esta pueda, a su vez, ser delitos, van a ser manejados por el estudio de abogados que hemos contratado” , declaró.

Respecto a las declaraciones de un ex trabajador del Gobierno Regional del Callao, actualmente colaborador eficaz, quien habría señalado un presunto direccionamiento de contratos a proveedores, Castillo evitó pronunciarse y afirmó que no puede realizar declaraciones sobre ese tema, limitándose a lo ya informado por sus abogados.

