PJ anula la orden de prisión preventiva contra Ciro Castillo y continuará proceso en libertad

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y resolvió revocar el mandato de 24 meses de prisión preventiva que pesaba en su contra. En su lugar, el Poder Judicial dispuso que sea investigado bajo la medida de comparecencia con restricciones.

Con esta decisión, se dejó sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en el marco de la investigación por presunta organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. No obstante, Castillo Rojo continuará sometido al proceso penal en libertad, bajo estrictas reglas de conducta.

Según la resolución judicial, el gobernador regional deberá cumplir con la prohibición de ausentarse de la localidad donde reside sin autorización del juzgado, comparecer mensualmente al registro biométrico de la Corte Superior de Justicia del Callao y no mantener comunicación con los demás investigados en el caso . Además, se le impuso el impedimento de salida del país por un plazo de 24 meses.

Entre las medidas fijadas también figura el pago de una caución ascendente a 20 mil soles, monto que deberá ser cancelado dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la resolución. Asimismo, Castillo Rojo tiene prohibido brindar declaraciones a la prensa sobre la investigación que se le sigue. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría ocasionar la revocatoria de la medida, conforme al artículo 287 del Código Procesal Penal.

La Corte Superior de Justicia del Callao también resolvió eliminar la prisión preventiva impuesta a César Edilberto Arango Huaringa, técnico en tesorería del Gobierno Regional del Callao, quien afrontará el proceso bajo las mismas condiciones de comparecencia con restricciones.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el Poder Judicial autorizó la detención preliminar por 15 días de Castillo Rojo y de otros funcionarios y proveedores vinculados al caso, medida que fue ratificada en una primera apelación. Como parte de las diligencias, se realizaron allanamientos a 27 inmuebles, entre viviendas y oficinas, incluida la del gobernador regional.

Pese a la decisión judicial, las autoridades informaron que el paradero de Ciro Castillo Rojo continúa siendo desconocido. Además, quedó establecido que no podrá reasumir sus funciones al frente del Gobierno Regional del Callao a partir del lunes 2 de febrero, mientras duren las investigaciones en su contra.