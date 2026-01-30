PJ anula la orden de prisión preventiva contra Ciro Castillo y continuará proceso en libertad

Escuchar
Orden de prisión preventiva contra Ciro Castillo queda anulada por resolución del Poder Judicial. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declaró fundada en parte la apelación presentada por la defensa del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y resolvió revocar el mandato de 24 meses de prisión preventiva que pesaba en su contra. En su lugar, el Poder Judicial dispuso que sea investigado bajo la medida de comparecencia con restricciones.

