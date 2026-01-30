La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que el próximo 31 de marzo debutará el Corredor Rosado, un sistema diseñado para reducir tiempos de viaje y ordenar el tránsito entre el primer puerto y Lima. Mediante el uso de vías segregadas, se busca conectar de forma ágil puntos estratégicos, garantizando un servicio más fluido y seguro para miles de pasajeros.

Esta iniciativa, parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao, prioriza la fluidez en avenidas de alta saturación y facilita el paso de unidades de emergencia. Además, el proyecto contempla paraderos definidos y señalización renovada para eliminar el desorden actual en las vías principales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS EJES VIALES QUE ENTRARÁN EN FUNCIONAMIENTO?

A partir del cierre del primer trimestre de este año, se habilitarán dos recorridos fundamentales que servirán como columna vertebral del sistema. La planificación técnica ha determinado que las intervenciones iniciales se realicen de la siguiente manera:

Eje Norte-Centro: La avenida Tomás Valle será protagonista, ofreciendo una alternativa de movilidad formal en una vía que históricamente carecía de servicios de transporte público directo hacia puntos estratégicos.

Eje Histórico-Conectivo: Se implementará un circuito que integra las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, uniendo el corazón del Callao con el resto de la ciudad.

La elección de estas arterias responde a criterios de alta demanda de usuarios y la necesidad de agilizar el desplazamiento de ambulancias, patrullas y bomberos en situaciones críticas.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA AMPLIACIÓN HASTA EL AÑO 2030?

El despliegue del Corredor Rosado no se detendrá tras su lanzamiento inicial. La ATU ha establecido una hoja de ruta progresiva para cubrir más de 20 kilómetros de vías preferenciales:

Fase de consolidación (Segundo trimestre 2026): Entre los meses de abril y junio, se sumarán al sistema las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre, ampliando significativamente el alcance hacia Lima Norte.

Fase de expansión (2027): Se tiene previsto integrar la avenida Dominicos a la red de carriles segregados.

Fase final (Hacia 2030): El proyecto culminará con la incorporación de la avenida Gambetta y el eje conformado por las avenidas 200 Millas y Constructores, completando así el circuito de ocho corredores.

¿QUÉ MEJORAS Y CAMBIOS ESPERAN A LOS USUARIOS DEL SISTEMA?

Más allá de los nuevos trazados, la reorganización del transporte en el primer puerto implica una rediseño del servicio. Las autoridades han enfatizado que el éxito del Corredor Rosado depende de una infraestructura robusta que incluye señalética de última generación y paraderos estandarizados para evitar el desorden actual. Además, se están manteniendo diálogos constantes con las empresas operadoras para ajustar los recorridos actuales y asegurar que la oferta de buses sea la adecuada para la demanda proyectada.

Un punto relevante para el futuro es la posible integración con el sistema del Metropolitano. Se evalúa que, a largo plazo, buses alimentadores recorran vías como Los Alisos, Izaguirre y Tomás Valle, creando un ecosistema de transporte integrado que permita a los ciudadanos movilizarse entre el Callao y Lima con un solo esquema logístico, reduciendo la dependencia de medios informales, según informa Infobae.

