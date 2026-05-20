El nuevo Corredor Rosado ya inició operaciones y se presenta como una nueva alternativa de transporte para miles de personas que se movilizan diariamente entre Lima y Callao. Este nuevo servicio, impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en coordinación con autoridades locales, conecta distintos puntos estratégicos de ambas jurisdicciones mediante una flota de buses modernos que buscan reducir los tiempos de viaje y ofrecer mayor comodidad y seguridad a los pasajeros. La puesta en marcha de este corredor también apunta a mejorar la conectividad entre zonas comerciales, avenidas transitadas y centros de estudio, beneficiando a usuarios que diariamente realizan largos recorridos. Con una tarifa accesible, buses equipados con tecnología y un esquema de operación planificado, el corredor apunta a convertirse en una alternativa clave frente al transporte informal que actualmente predomina en varias rutas. Conoce cuáles son sus paraderos y todas las novedades que presenta.

¿CUÁLES SON LOS PARADEROS DEL CORREDOR ROSADO?

El Corredor Rosado enlaza Lima Metropolitana con el Callao a través de 33 puntos de embarque distribuidos en zonas de alta circulación.

En el Callao, el recorrido comprende diversos sectores importantes y zonas comerciales:

Mi Perú Paradero Teléfono Primero Naval Paradero Centro Paradero 8 de Angamos Paradero Inca Kola Paradero Farmacia Brisas de Oquendo Puente Oquendo Carrillo Terminal Pesquero Imupesa Depósito Canta Callao Grupo Aéreo N.° 8 Aeronaves Outlet Arauco Aduanas

Foto: Andina

En Lima, el corredor continuará por distintos sectores concurridos y cercanos a centros comerciales, universidades y avenidas principales. Entre los puntos confirmados figuran:

Quilca Primero de Mayo Av. Argentina Insurgentes Mall Bellavista Plaza Vea Colonial Universidad San Marcos Av. Universitaria Av. Leonardo Arrieta Dueñas Naciones Unidas MTC Tingo María Jr. Cárcamo Pacasmayo Plaza 2 de Mayo

Foto: Municipalidad del Callao

¿CUÁL ES LA TARIFA DEL CORREDOR ROSADO?

Durante las tres primeras semanas de funcionamiento, el Corredor Rosado tendrá una tarifa promocional de S/1,50. Luego de ese periodo, el costo podría modificarse de acuerdo con las disposiciones del servicio.

Otro aspecto importante es que el sistema de cobro será totalmente digital. Los pasajeros podrán utilizar tarjetas bancarias y tarjetas recargables para realizar sus pagos. Asimismo, el servicio emitirá comprobantes electrónicos, medida que busca agilizar el ingreso de usuarios y ordenar el sistema de transporte.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS PRESENTAN LOS BUSES DEL CORREDOR ROSADO?

La flota que dará marcha al proyecto está compuesta por 30 vehículos de última generación diseñados para ofrecer mayor comodidad y control.

Cada bus contará con sistemas de localización GPS que permitirán a los usuarios conocer su ubicación en tiempo real mediante aplicaciones móviles. Además, se han incorporado cámaras de videovigilancia conectadas a una central de monitoreo, lo que refuerza la seguridad durante los trayectos.

A esto se suma el uso de gas natural vehicular (GNV), una alternativa que contribuye a reducir la contaminación ambiental, según informa el diario La República.

Corredores rosados tendrán un marcha blanca por tres semanas. Foto: Andina

¿QUÉ CAMBIOS TRAERÁ ESTE PROYECTO EN EL FUTURO?

El Corredor Rosado no se limitará a esta etapa inicial, ya que forma parte de un plan más amplio de expansión que se desarrollará progresivamente. Entre las acciones previstas se encuentran la incorporación de nuevas avenidas y la creación de más ejes viales que mejoren la cobertura del servicio.

Asimismo, se proyecta una integración con otros sistemas de transporte, como el Metropolitano, lo que permitiría articular rutas y facilitar los desplazamientos en la ciudad.

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