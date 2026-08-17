En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan cierto grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. En ese contexto, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) alertó que se han identificado cuatro ciudades de la costa central del país que podrían generar un gran movimiento telúrico de magnitud 8,9. Sin embargo, la actividad sísmica responde a importantes factores que permiten comprender su origen y comportamiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CIUDADES COSTERAS PODRÍAN GENERAR UN TERREMOTO DE MAGNITUD 8,9?

A través de un informe de ATV, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) informó que ha identificado que las ciudades de Lima, Cañete, Barranca y Huarmey acumulan gran parte de la energía sísmica en la costa peruana. De acuerdo con el centro de investigación de la UNI, cada una de estas zonas podría generar sismos superiores a 8,2, mientras una ruptura conjunta de los cuatro bloques alcanzaría hasta 8,9 y abarcaría más de 500 kilómetros de costa. Es importante mencionar que estos factores se relacionan con el tipo de sismo. Es decir, un sismo de subducción ocurre cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra, mientras que un sismo intraplaca se origina por la fractura dentro de una misma placa y puede generar un fuerte movimiento vertical, conforme comparte Infobae.

@desveladospe #Desvelados ¡UN MEGATERREMOTO PODRÍA SACUDIR LIMA! 🚨 Expertos advierten sobre la posibilidad de un sismo de magnitud superior a 8 en la costa central del Perú debido a la energía sísmica acumulada durante décadas. 🌎⚠️ ♬ sonido original - Desvelados

¿CUÁNTO CUESTA PREPARAR UNA MOCHILA DE EMERGENCIA ANTE UN EVENTUAL TERREMOTO EN EL PERÚ?

Mediante un informe de ATV, se pudo conocer a detalle los precios de los artículos indispensables que no pueden faltar en una mochila de emergencia ante un posible terremoto en el Perú. Así, en un recorrido que realizaron por el Mercado Central, ubicado en el Centro de Lima, precisaron que armar este kit cuesta al menos S/120 e incluye artículos básicos. La estimación considera productos de primera necesidad como un botiquín entre S/8 a S/24, una radio de S/20 y una linterna desde S/10, además de alimentos no perecibles, como atún y galletas.

Asimismo, en una galería del jirón Andahuaylas se pueden encontrar artículos indispensables como silbatos, navajas, encendedores y frazadas, cuyos precios parten desde S/3, S/10 y S/15, respectivamente. Finalmente, los medicamentos básicos, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos, tienen precios que oscilan entre S/5 y S/25 por unidad en farmacias reconocidas. Sin embargo, el monto puede incrementarse al optar por productos de mayor precio o incorporar artículos adicionales, conforme comparte ATV.