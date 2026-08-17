Por Redacción EC

En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas y establecimientos sean vulnerables ante un posible terremoto, ya sea por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan cierto grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. En ese contexto, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) alertó que se han identificado cuatro ciudades de la costa central del país que podrían generar un gran movimiento telúrico de magnitud 8,9. Sin embargo, la actividad sísmica responde a importantes factores que permiten comprender su origen y comportamiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.