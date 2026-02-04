Extorsión en el Callao: incendio en cochera deja más de diez cústers quemadas

Escuchar
Incendio dentro de una cochera deja más de diez cústers quemadas. El hecho ocurrió en Oquendo-Callao. Fotos: césar.grados@photo.gec

Resumen

Por Redacción EC

Más de diez unidades cústers quedaron totalmente calcinadas e inservibles tras un incendio dentro de una cochera ocasionado presuntamente por extorsionadores. El hecho ocurrió al promediar las 3 de la mañana, en la zona de Oquendo, en el Callao.

