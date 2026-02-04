Extorsión en el Callao: incendio en cochera deja más de diez cústers quemadas

Más de diez unidades cústers quedaron totalmente calcinadas e inservibles tras un incendio dentro de una cochera ocasionado presuntamente por extorsionadores. El hecho ocurrió al promediar las 3 de la mañana, en la zona de Oquendo, en el Callao.

Al lugar llegaron unidades de los Bomberos del Perú para apagar las llamas y la Policía Nacional (PNP), quienes resguardaron la zona para evitar mayores incidentes.

Hasta el momento, una de los hipótesis señala que el fuego se inició producto de un corto circuito, sin embargo, eso es materia de investigación.

En tanto, peritos de Criminalística verificarán si hay cámaras de seguridad en la zona para identificar al o los responsables de este acto delictivo.