Extorsión en el Callao: incendio en cochera deja más de diez cústers quemadas

Más de diez unidades cústers quedaron totalmente calcinadas e inservibles tras un incendio dentro de una cochera ocasionado presuntamente por extorsionadores. El hecho ocurrió al promediar las 3 de la mañana, en la zona de Oquendo, en el Callao.
