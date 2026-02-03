Vía Expresa Sur: MML instaló el primero de los cuatro puentes peatonales provisionales

Con grúas de alto tonelaje y por un lapso de 5 horas, se finalizó con la colocación de la primera estructura metálica. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur
  • Estás acciones se realizan mientras se construyen los puentes definitivos de concreto armado. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Los puentes de concreto tendrán escaleras, ascensores, rampas, reductores de velocidad en los cruces peatonales y más. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Esta estructura garantiza una mejor transitabilidad y seguridad a los vecinos. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • La edificación fue ubicada en la urbanización San Roque. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este es el primero de los cuatro puentes provisionales. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Vecinos y el municipio de Surco exigieron la urgente intervención de Lima para la instalación inmediata de puentes peatonales. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) indicó que se trabaja en la mejora de la señalización e iluminación de la vía. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Reggiardo señaló que el tiempo estimado para la entrega de las estructuras finales será de seis meses. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este martes 3 de febrero se realizó el montaje del primero de los cuatro puentes peatonales provisionales de la Vía Expresa Sur, que une los distritos de Barranco y Surco y, próximamente conectará con la Panamericana Sur.

