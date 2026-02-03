Vía Expresa Sur: MML instaló el primero de los cuatro puentes peatonales provisionales

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este martes 3 de febrero se realizó el montaje del primero de los cuatro puentes peatonales provisionales de la Vía Expresa Sur, que une los distritos de Barranco y Surco y, próximamente conectará con la Panamericana Sur.
TE PUEDE INTERESAR
- Loreto: sensación de calor podría alcanzar hasta 39 °C en los próximos días
- Ate: registran violenta agresión de un hombre contra su padre
- Pucusana: 70 sujetos detenidos tras quemar 30 viviendas de asociación familiar
- Club El Bosque: lo que hay detrás de la controversia por la presidencia de la institución
- Atentado con explosivo incendia centro comercial en la avenida Argentina
Seguir temas
noticia original