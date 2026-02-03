Vía Expresa Sur: MML instaló el primero de los cuatro puentes peatonales provisionales

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este martes 3 de febrero se realizó el montaje del primero de los cuatro puentes peatonales provisionales de la Vía Expresa Sur, que une los distritos de Barranco y Surco y, próximamente conectará con la Panamericana Sur.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este martes 3 de febrero se realizó el montaje del primero de los cuatro puentes peatonales provisionales de la Vía Expresa Sur, que une los distritos de Barranco y Surco y, próximamente conectará con la Panamericana Sur. Se constató que la comuna limeña instaló tres módulos de estructuras metálicas sobre las torres previamente ubicadas en la calle Esteban Camere, en Surco, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar un acceso seguro para los vecinos. Esta medida ocurre mientras se construyen los puentes definitivos de concreto armado, que contarán con escaleras, ascensores, rampas, reductores de velocidad en los cruces peatonales y más.

