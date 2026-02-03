Puente de los Suspiros: Mincetur inicia obras de reforzamiento | FOTOS

Hoy, martes 3 de febrero, luego de 12 años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio inicio a los trabajos de mantenimiento integral del Puente de los Suspiros en el distrito de Barranco, para prevenir accidentes. Este lugar es uno de los lugares más turísticos del histórico distrito, y un punto de encuentro para parejas de enamorados.
