Puente de los Suspiros: Mincetur inicia obras de reforzamiento | FOTOS

Hoy, martes 3 de febrero, luego de 12 años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio inicio a los trabajos de mantenimiento integral del Puente de los Suspiros en el distrito de Barranco, para prevenir accidentes. Este lugar es uno de los lugares más turísticos del histórico distrito, ​​y un punto de encuentro para parejas de enamorados. Las acciones incluyen el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación.

Además, estas mejoras permitirán optimizar la visibilidad nocturna, reforzar la seguridad y mantener la armonía con el entorno urbano monumental de Barranco. Cabe señalar que la intervención forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos .