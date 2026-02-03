Puente de los Suspiros: Mincetur inicia obras de reforzamiento | FOTOS

MDN
1/11
Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    1/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    1/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    2/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    2/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    3/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    3/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    4/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    4/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    5/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    5/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    6/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    6/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    7/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    7/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    8/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    8/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    9/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    9/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    10/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    10/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

  • Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    11/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

    11/11

    Mincetur inicia obras de reforzamiento del emblemático Puente de los Suspiros en Barranco. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Por Redacción EC

Hoy, martes 3 de febrero, luego de 12 años, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) dio inicio a los trabajos de mantenimiento integral del Puente de los Suspiros en el distrito de Barranco, para prevenir accidentes. Este lugar es uno de los lugares más turísticos del histórico distrito, ​​y un punto de encuentro para parejas de enamorados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Puente de los Suspiros: Mincetur inicia obras de reforzamiento | FOTOS
Sucesos

Puente de los Suspiros: Mincetur inicia obras de reforzamiento | FOTOS

Alcalde de Lima: Al termino de mi gestión el 80% de las megaobras estarán entregadas
Sucesos

Alcalde de Lima: Al termino de mi gestión el 80% de las megaobras estarán entregadas

Apps contra la inseguridad: El Comercio probó seis plataformas públicas y privadas y evaluó sus fortalezas y desafíos
Lima

Apps contra la inseguridad: El Comercio probó seis plataformas públicas y privadas y evaluó sus fortalezas y desafíos

Virgen de la Candelaria: más de 8,000 bailarines protagonizan gran pasacalle en Lima
Sucesos

Virgen de la Candelaria: más de 8,000 bailarines protagonizan gran pasacalle en Lima