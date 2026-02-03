Independencia: chofer de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero

Escuchar
Chofer de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero en La Bombonera. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Un conductor de colectivo fue asesinado de cuatro disparos la noche del lunes en el distrito de Independencia, luego de ser atacado por un falso pasajero que fingió ser un usuario para cometer el crimen. El hecho ocurrió en la zona conocida como La Bombonera, informó la Policía Nacional.

