Independencia: chofer de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero

Un conductor de colectivo fue asesinado de cuatro disparos la noche del lunes en el distrito de Independencia, luego de ser atacado por un falso pasajero que fingió ser un usuario para cometer el crimen. El hecho ocurrió en la zona conocida como La Bombonera, informó la Policía Nacional.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, brindaba servicio de transporte informal en las inmediaciones de una estación del Metropolitano. Según las primeras investigaciones, el atacante abordó el vehículo como un pasajero común y esperó llegar al punto acordado para ejecutar el ataque.

De acuerdo con testigos, al solicitar descender de la unidad, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó cuatro veces contra el conductor, para luego huir rápidamente del lugar. Un cómplice lo esperaba a pocos metros a bordo de una motocicleta, en la que ambos escaparon.

Tras escuchar los disparos, vecinos de La Bombonera salieron de sus viviendas para auxiliar al chofer, quien fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, al llegar al nosocomio, el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento.

América Noticias informó que el cuerpo ingresó al hospital sin documentos personales, por lo que hasta el momento no se ha logrado su identificación oficial. Los restos permanecen en la morgue a la espera de que familiares acudan a reconocerlo.

Agentes policiales llegaron a la escena del crimen para realizar el recojo de evidencias y tomar declaraciones a los testigos. El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la zona asumió el caso y continúa con las diligencias correspondientes.

La Policía señaló que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de La Bombonera serán clave para identificar a los responsables, ya que habrían captado la ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Peritos de criminalística continúan con el análisis del lugar del ataque para ubicar los casquillos de bala y otros indicios que permitan esclarecer el homicidio.

