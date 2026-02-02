MTC alista decreto supremo para solucionar el desabastecimiento de placas para motocicletas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara un proyecto normativo que solucionará el desabastecimiento de placas para motocicletas en el país.

“Tenemos un proyecto de Decreto Supremo que establece medidas excepcionales para solucionar este problema. Esta norma permitirá contar con placas completamente seguras y abastecer de manera inmediata a los usuarios”, señaló el titular del MTC, Aldo Prieto Barrera.

Durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, el ministro explicó que esta medida excepcional garantizará la continuidad, operatividad y adecuado funcionamiento del sistema de identificación vehicular. Con el fin de encontrar soluciones a esta situación.

/ HUGO PEREZ

Según la normativa dispuesta hace un año, la placa para motos y trimotos en formato Mercosur (7 dígitos) debía entrar en vigencia el 17 de diciembre del 2025. Sin embargo, el MTC otorgó una prórroga a la placa antigua, por lo que desde esa fecha, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) continuó asignando matrículas de 6 dígitos, correspondientes a la placa celeste que ya no estaba vigente.​

Por ello, ya no podían fabricar placas fuera del marco legal, ni se contaba con los insumos para producir el formato anterior, considerando además los altos estándares técnicos exigidos por la regulación peruana.​

/ JOEL ALONZO / EL COMERCIO

Así, este desabastecimiento se originó tras decisión del MTC de posponer el nuevo diseño de 7 dígitos, pese a haber ordenado su implementación. Hay cerca de 50 mil motocicletas que no pueden usarse y están a la espera de que se apruebe su matrícula.

A la reunión de este 2 de febrero fueron convocados representantes de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Sunarp, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, así como representantes del gremio de transportistas y de motociclistas.

Como se ha informado, el objetivo final del MTC es asegurar el abastecimiento de placas para motocicletas mediante un proceso de concesión público y transparente.