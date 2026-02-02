Miraflores inicia entrega del DNI para mascotas durante campaña vecinal

La Municipalidad de Miraflores inició la implementación de un nuevo sistema de identificación para mascotas, marcando un hito en la gestión edil y dando un paso clave hacia un registro más ordenado y moderno de los animales de compañía del distrito. La iniciativa se puso en marcha durante una campaña realizada en la playa Redondo I, donde vecinos pudieron registrar a sus mascotas de manera sencilla.

Durante la actividad, Hana, una golden retriever de diez meses, se convirtió en la primera mascota en recibir el DNI de mascotas emitido por la comuna miraflorina. Junto a su propietaria, la vecina Marta Escudero, el registro simbolizó el inicio de una nueva etapa en las acciones municipales orientadas a fortalecer la tenencia responsable.

La medida responde a la necesidad de mejorar el nivel de identificación y control de la población animal en el distrito. De acuerdo con el reciente Estudio de indicadores demográficos y estimación de la población de animales de compañía, en Miraflores se estima la presencia de 35 295 perros y 11 429 gatos, cifras que evidencian la magnitud del desafío para la gestión municipal.

Miraflores implementa nuevo DNI para mascotas y moderniza su sistema de registro. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Frente a este escenario, la municipalidad decidió renovar el mecanismo de registro, dejando atrás el carné tradicional e implementando el DNI de mascotas, un documento oficial que permite identificar al animal ante la autoridad edil. El DNI virtual se emite de manera gratuita, mientras que el formato físico tiene un costo de S/ 15, e incluye beneficios como descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet.

Asimismo, el área de Salud Animal y Enfermedades Metaxénicas anunció una jornada gratuita de registro de mascotas para el próximo domingo 15 de febrero, en el parque Antonio Raimondi, donde se espera inscribir a cientos de animales y entregar los DNI de manera inmediata y sin costo.

SOBRE EL AUTOR