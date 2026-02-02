Miraflores inicia entrega del DNI para mascotas durante campaña vecinal

Escuchar
Municipalidad de Miraflores lanza DNI para mascotas durante campaña vecinal. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores inició la implementación de un nuevo sistema de identificación para mascotas, marcando un hito en la gestión edil y dando un paso clave hacia un registro más ordenado y moderno de los animales de compañía del distrito. La iniciativa se puso en marcha durante una campaña realizada en la playa Redondo I, donde vecinos pudieron registrar a sus mascotas de manera sencilla.

