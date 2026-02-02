El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) Renzo Reggiardo se presentó en el programa ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, donde respondió sobre la finalización de diversas construcciones que beneficiarán a la ciudadanía como la Nueva Vía Javier Prado, la Vía Expresa Sur, entre otras.

Reggiardo enfatizó que al finalizar su mandato el próximo 4 de octubre, el “80 % de las megaobras estarán entregadas” pues la idea es seguir avanzando por etapas, lo que garantiza una mejor “transitabilidad” de los millones de peruanos y peruanas.

“Lo primero era recuperar la Vía tomada por varios actores y se hizo. Luego, se construyó, se colocó asfalto para los vehículos. En esta segunda etapa se colocaron los puentes provisionales para reducir accidentes, y ya se encontró la adenda para los puentes definitivos. La siguiente etapa será la desembocadura de la Vía Expresa Sur con la Panamericana”, indicó

Obras en la Javier Prado

El burgomaestre sostuvo que el bypass de Javier Prado en el distrito de La Molina, Reggiardo sostuvo que “demorará un poco más”. En ese sentido, invocó a los vecinos a acercarse para “intercambiar ideas” y así agilizar la construcción.

“Tuve que tomar una decisión difícil sobre el inicio de la marcha blanca del desvío del tránsito y hacerla mejor elaborada”, apuntó en ‘Siempre a las 8’.

¿Por qué se suspendió la obra en la Javier Prado?

El 30 de enero, solo un día después del inicio oficial de los desvíos vehiculares para el inicio de la construcción de la nueva vía rápida Los Frutales – El Golf, en La Molina, la Municipalidad de Lima anunció su postergación.

A través de un comunicado, la MML sostuvo que se tuvo en cuenta “la incomodidad que se ha generado en los vecinos, conductores y público que transita por la zona, a pedido expreso de nuestro alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, se ha dispuesto postergar la “marcha blanca” y el consecuente inicio de la construcción de la vía”.

Seguridad ciudadana en Lima

Al respecto, el jefe de la comuna de Lima afirmó que para el mes de junio estará listo la nueva central C5, en el emporio comercial de Las Malvinas, Cercado de Lima, desde donde se monitoreará todo Lima Metropolitana. En esta nueva sala de control de crisis se podrá saber en tiempo real cuando ocurran incendios, aniegos, accidente de tránsito, y más.