La capital peruana concentra aproximadamente el 30% de la población total del país, y actualmente bajo la gestión de Renzo Reggiardo, busca modernizarse mediante la ejecución de grandes obras. Al respecto, ahora genera noticia el inicio de marcha blanca a partir de la cual se implementa plan de desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado, y confirma cierre total de tramo perteneciente a dicha vía donde comenzará a construirse un nuevo paso a desnivel.

CIERRE DE TRAMO DE LA AV. JAVIER PRADO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE DESVÍO VEHICULAR PARA INICIO DE OBRA

A lo largo y ancho de la capital peruana existen vías rápidas construidas para beneficiar a la población en cuanto a movilidad urbana y desplazamientos se refiere, siendo ahora la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), aquella comuna que activa plan buscando ejecutar nuevo paso a desnivel en sector puntual de la Av. Javier Prado.

La construcción de grandes obras suelen limitar espacios, y en este caso el tramo Frutales–El Golf se presenta como el área a intervenirse desde el lunes 26 de enero con marcha blanca inicialmente.

Plan de desvío vehicular de oeste-este por obras en Javier Prado. (Imagen: MML)

El plan de desvíos para la edificación de la nueva Vía Rápida Javier Prado, e implementado por la MML, revela que a partir del jueves 29, se dará inicio formal a las restricciones de tránsito y ejecución de obra comprendida entre ambas avenidas.

De oeste-este y este-oeste, finalmente dicho tramo quedará inoperativo durante aproximadamente 12 meses, habilitándose por ello las rutas alternas presentadas mediante infografías, y señalizadas para el “transporte privado, público y de carga, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener la fluidez del tránsito durante la intervención”.

Plan de desvíos de este a oeste para la construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales – El Golf). (Imagen: MML)

Tal y como figura precisado desde la Municipalidad de La Molina donde se llevarán a cabo los trabajos para la construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales – El Golf), la destacada “obra forma parte del plan vial metropolitano” impulsado por parte de la MML a través de Invermet, y busca optimizar la conexión hacia la Panamericana Sur con el objetivo de reducir de manera significativa la congestión vehicular en uno de los puntos más críticos de la capital.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL VEHICULAR EN LA AV. JAVIER PRADO CON EL GOLF Y LOS FRUTALES?

Con el inicio del 2026 se confirma la ejecución de obra que forma parte del plan vial metropolitano impulsado por parte de la MML mediante Invermet, y consiste puntualmente en la “construcción de un paso a desnivel vehicular en la intersección de Javier Prado con Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales”.

Buscando optimizar la conexión hacia la Panamericana Sur, y con ello reducir significativamente la congestión en uno de los puntos más críticos de la ciudad de Lima, la nueva vía rápida que estaría culminada a fines de 2026, presentará las siguientes características como proyecto:

Un viaducto elevado de 983 metros de longitud, y con dos carriles por sentido para dar continuidad al tránsito principal .

. Dos carriles adicionales por sentido a nivel de superficie, veredas y sardineles mejorados a fin de brindar mayor seguridad y accesibilidad peatonal.

“Exhortamos a los conductores a tomar sus precauciones y estar atentos a la señalización implementada”, remarca la MML entorno a la activación de plan de desvíos que ha iniciado el lunes 26 de enero, y culminará el miércoles 28 con marcha blanca previa a cierre total y efectivo de vías donde pasará a construirse el mencionado viaducto elevado de 983 metros.