SJL: frustran ataque armado contra chofer de ‘La 50’ y capturan a dos sospechosos

Los atentados contra transportistas continúan en Lima. La noche del sábado, un chofer de la empresa de transportes San Sebastián, conocida como ‘La 50’, fue víctima de un intento de ataque armado en el paradero 15 de la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron dispararle.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el conductor logró salir ileso tras realizar una maniobra evasiva con la unidad, lo que le permitió esquivar a los atacantes y avanzar varias cuadras. Durante el recorrido, el chofer alertó a un patrullero que se encontraba en la zona, cuyos efectivos iniciaron la intervención.

Gracias a la rápida acción policial, los presuntos delincuentes fueron reducidos y detenidos. Según fuentes policiales, se trata de dos ciudadanos colombianos, quienes permanecen bajo custodia en la comisaría PNP Mariscal Cáceres, en SJL, mientras continúan las diligencias correspondientes.

En horas de la mañana, efectivos de la Policía Nacional se desplegaron en el paradero inicial de la empresa de transportes, ubicado en la zona de Cangallo, como medida preventiva tras el intento de atentado. La presencia policial busca garantizar la seguridad de los choferes y usuarios de la ruta.

Las autoridades señalaron que la principal hipótesis del ataque estaría relacionada con un presunto caso de extorsión. Los sujetos habrían planificado el atentado para exigir el pago de cupos a la empresa, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho–Callao.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la línea ‘La 50’ es blanco de hechos violentos. El pasado 9 de enero, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra una de sus unidades cuando circulaba con pasajeros por SJL, ataque que dejó un pasajero herido y generó alarma entre los vecinos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

