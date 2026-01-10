En pleno estado de emergencia y a poco de un nuevo paro de transportistas, desconocidos atacaron con explosivos un bus de la empresa San Sebastián, también conocida como La 50, cerca del parque zona Wiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según se informó, el hecho se produjo en el cruce de las avenidas 13 de enero y Tusilagos Este, a pocos metros del parque zonal, donde se venía llevando a cabo un concierto.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La violenta explosión, que se escuchó a más de 100 metros a la redonda, provocó que la unidad quedara varada en plena pista con las lunas prácticamente destruidas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado si hubo heridos o víctimas producto del ataque. La Policía Nacional (PNP) ya inició las investigaciones del caso.

El hecho se produce horas después de que el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, confirmara que las empresas de transporte urbano realizarán un paro de forma pacífica, el próximo 15 de enero.

La medida de fuerza se acatará en reclamo al Ejecutivo para que adopte medidas más drásticas frente la criminalidad que azote a su gremio.

LEE MÁS: Bus de la línea 50 atropelló a adulto mayor en Barrios Altos y chofer se dio a la fuga

En América Noticias, señaló que la protección en las rutas críticas solo funciona en horario de oficina. Además, dijo que los delincuentes actúan sobre todo entre las 17:00 y las 23:00 horas, momento en el que la presencia de efectivos policiales es nula.

Cifras de extorsión 2025

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), hasta el 27 de diciembre se reportaron 25.196 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento de 20 % respecto al mismo periodo de 2024.