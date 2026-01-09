El delincuente está implicado también en el asesinato del suboficial en retiro Renzo Pacherres Malpartida. Foto: América Noticias
El delincuente está implicado también en el asesinato del suboficial en retiro Renzo Pacherres Malpartida. Foto: América Noticias
Redacción EC
Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó al delincuente que informal y que, minutos después, durante su persecución fue abatido por un agente del orden, la madrugada del jueves 8 de enero, en la cuadra 6 de la avenida Belaúnde Oeste, distrito de .

Se trata de Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, quien mató a sangre fría a José Marín Anticona. El criminal está involucrado en varios homicidios, incluido en el del suboficial en retiro PNP, Renzo Pacherres Malpartida, en marzo de 2025, en Comas.

Carlos Salas Abusada

Las autoridades informaron que Paredes Ramos también estaría vinculado a bandas de que operan en el sector de transporte de Lima Norte.

Familia de conductor pide justicia

La hermana de Marín Anticona exige a las autoridades justicia. Precisó que su hermano trabajaba desde los 16 años en este sector (empresa Túpac Amaru Pro) y que nunca había tenido problema alguno y que realizaba sus labores “tranquila”. Él deja en la orfandad a una niña de cuatro años.

En tanto, los colegas de la víctima continúan trabajando pese al temor de recibir otro ataque.

Vecinos indicaron que, durante el enfrentamiento, se escucharon más de 18 disparos, de los cuales algunos impactaron y dañaro puertas y ventanas de las viviendas cercanas.

PNP respalda a oficial

En declaraciones a la prensa, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, indicó que se otorgará apoyo legal al agente que abatió al delincuente en Comas. El funcionario resaltó que la actuación del efectivo se dio en un contexto de alto riesgo.

Según Exitosa, el policía involucrado fue el suboficial Erinkson Pozo Reátegui. Ramírez precisó su proceder se ajustó plenamente al marco legal.

