La Policía Nacional del Perú capturó ayer a dos sujetos tras una balacera en el sótano estacionamiento de un supermercado Ventanilla. El enfrentamiento ocurrió durante la tarde en el sótano al cual se ingresaba por la avenida Néstor Gambetta.

Los detenidos pertenecen presuntamente a la organización criminal “Los Chukis de Oro”. Los agentes identificaron a los intervenidos como Miguel Taxi Rodríguez y Leandro Taxi Rodríguez.

Los sospechosos ingresaron a la cochera del establecimiento comercial mientras unidades policiales realizaban un seguimiento discreto. Los delincuentes abrieron fuego contra los efectivos al notar la presencia de la autoridad.

El intercambio de disparos generó pánico entre los clientes y trabajadores presentes en el lugar. Las personas corrieron en diversas direcciones para proteger su integridad física. El personal de seguridad del local evaluó el cierre de los accesos durante el incidente para resguardar a los usuarios.

Dos delincuentes fueron detenidos tras una balacera en estacionamiento de Ventanilla. (América TV)

Dos delincuentes fueron detenidos tras una balacera en estacionamiento de Ventanilla. (América TV)

La Dirección de Investigación Criminal neutralizó la amenaza con el apoyo del serenazgo del distrito. Los serenos bloquearon las rutas de escape posibles para asegurar la captura de los individuos. La policía incautó el vehículo que los sospechosos emplearon para su traslado hasta el centro comercial.

Vínculos con "Los Chukis de Oro"

Las investigaciones vinculan a los detenidos con el robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde en marzo pasado sindicada a la banda “Los Chukis de Oro”. La red criminal también sustrae vehículos de alta gama mediante asaltos a mano armada. La banda operaba bajo la modalidad de marcaje en diversos distritos de la capital.

La operación policial expuso la implicación de la suboficial Diana Samayoa Durán en la red delictiva. Ella mantenía una relación sentimental con uno de los capturados en Ventanilla. El Ministerio Público procesa a la agente por el presunto delito de receptación agravada.

Otras detenciones vinculadas a este caso ocurrieron en Villa el Salvador, cuando la PNP intervino dos supuestos vehículos que habrían tratado de atacar dos camionetas el pasado 14 de mayo. Ellos fueron identificados como Omar Sarria Miranda, Gianfranco Sucasayre Cruz, Mateo Carrión Rojo, y Alejandra Bustamante Díaz.