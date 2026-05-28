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Dos delincuentes fueron detenidos tras una balacera en estacionamiento de Ventanilla. (América TV)
Dos delincuentes fueron detenidos tras una balacera en estacionamiento de Ventanilla. (América TV)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó ayer a dos sujetos tras una balacera en el sótano estacionamiento de un supermercado Ventanilla. El enfrentamiento ocurrió durante la tarde en el sótano al cual se ingresaba por la avenida Néstor Gambetta.

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